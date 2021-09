Andrea Banz soll die neue Dallenwiler Gemeinderätin werden

Dallenwil Ortsparteien FDP und SVP schlagen Andrea Banz als neue Gemeinderätin vor Nach 18 Jahren demissioniert die Dallenwiler Gemeinderätin Ursula Niederberger. Nun soll Andrea Banz in ihre Fussstapfen treten. 29.09.2021, 11.48 Uhr

Andrea Banz stellt sich als Gemeinderätin für die Restamtsdauer zur Verfügung. Bild: PD

Nach 18 Jahren tritt die Dallenwiler Gemeinderätin Ursula Niederberger aufgrund beruflicher Veränderungen vorzeitig zurück. Sie habe grossartige Arbeit geleistet, schreiben die Ortsparteien FDP und SVP Dallenwil in einer Mitteilung. Die beiden Vorstände schlagen Andrea Banz zur Ersatzwahl in den Gemeinderat, welche am 28. November an der Urne stattfindet, vor.

Die 32-jährige Andrea Banz wohnt mit ihrer Familie im «Steinihuis». Die studierte Betriebswirtschafterin sei im Bereich Marketing tätig. Nebst Familie und Beruf möchte sie sich in der Gemeinde Dallenwil engagieren. Mit ihrer offenen und kommunikativen Art sei sie ein Glücksfall für das frei werdende Amt der Sozialvorsteherin, heisst es in der Mitteilung weiter. Andrea Banz werde sich in den nächsten Wochen der Bevölkerung vorstellen und stelle sich für die Restamtsdauer bis 2024 zur Verfügung. (mah)