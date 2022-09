Bundesgericht: Nidwaldner muss Containerplatz zurückbauen

Dallenwil Platz für Abfallcontainer muss weg: Nidwaldner Hauseigentümer kassiert vor Bundesgericht eine Abfuhr Aus Sicherheitsgründen wies der Dallenwiler Gemeinderat einen Mann an, den Containerplatz vor seinem Haus zurückzubauen. Dagegen wehrte sich dieser erfolglos durch alle Instanzen – mit teuren Folgen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 23.09.2022, 12.00 Uhr

Abfallcontainer aus Nidwalden wurden zum Fall für das Bundesgericht in Lausanne. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Wohin mit dem Abfall? Über Jahre hinweg war der Fall für einen Dallenwiler Hausbesitzer klar. Er nutzte den mit Palisadenelementen umzäunten Containerplatz an der nordwestlichen Ecke seines Grundstücks. Doch nun ist damit bald Schluss: Der Platz auf einer Fläche von etwas mehr als einem auf zwei Meter muss zurückgebaut werden. So will es das Bundesgericht.

Dass es so weit kam, hat mit einem Entscheid des Grundeigentümers aus dem Jahr 2015 zu tun. Damals liess er den Containerplatz mit Palisadenelementen aus Naturstein einfassen und ersetzte damit seinen Aussagen zufolge die zuvor existierenden Holzpalisaden. Die Gemeinde Dallenwil wurde auf die Änderung aufmerksam und leitete knapp drei Jahre später ein nachträgliches Baubewilligungsverfahren ein. In der Folge wies der Gemeinderat das Baugesuch ab und ordnete den Rückbau des Containerplatzes an.

Sichthindernis für Ausfahrt

Gegen den Entscheid wehrte sich der Mann erfolglos beim Nidwaldner Regierungsrat und vor dem kantonalen Verwaltungsgericht. Beide Instanzen halten den Containerplatz aus Gründen der Verkehrssicherheit und wegen des zu geringen Abstandes zur Strasse – 4,5 Meter wären vorgeschrieben – für unzulässig. Insbesondere die Einfassung mit einer Höhe von eineinhalb Metern stelle ein Sichthindernis für die Ausfahrt des angrenzenden Grundstücks dar, so die Begründung.

Das Verwaltungsgericht stützte sich bei der Beurteilung der Situation sowohl auf die Ausführungen der Kantonspolizei als auch auf ein von der Gemeinde eingeholtes Verkehrsgutachten. Dessen Inhalt wurde vom Beschwerdeführer vor Bundesgericht kritisiert – jedoch ohne Erfolg.

Des Weiteren machte der Mann in seiner Beschwerde geltend, dass der Containerplatz bereits Ende 1992 zusammen mit dem Wohnhaus erstellt worden und «mindestens implizit» in der damaligen Baubewilligung enthalten gewesen sei. Spätestens bei den Bauabnahmen im Jahr 1995 habe die Gemeinde Kenntnis vom Platz erhalten und diesen nicht beanstandet.

Tausende Franken Gerichtskosten

Für das Bundesgericht ist dies jedoch nicht entscheidend. Es klassifiziert die Einfassung des Platzes mit Naturstein im Jahr 2015 als einen «neubauähnlichen Umbau», der bewilligungspflichtig sei. Denn der Materialwechsel wirke sich sowohl auf das Erscheinungsbild als auch auf die Bauweise aus, heisst es im Urteil.

Auch in Bezug auf den angeordneten Rückbau blitzt der Mann mit seiner Kritik ab. Er forderte als mildere Massnahme, dass der Containerplatz bestehen bleiben könne und nur dessen Einfassung auf die Höhe von 80 Zentimetern reduziert werden müsse.

Das Bundesgericht bejaht jedoch die Notwendigkeit eines vollständigen Rückbaus. Dieser diene der Anwendung der Bau- und Strassenvorschriften. «Dabei ist das öffentliche Interesse der Verkehrssicherheit im konkreten Fall erheblich und überwiegt die privaten Interessen des Beschwerdeführers deutlich», befinden die drei Lausanner Richter.

Als Folge des Urteils muss der unterlegene Grundstückbesitzer die Gerichtskosten in der Höhe von 4000 Franken übernehmen.

Hinweis: Urteil 1C_347/2021

