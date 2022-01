Polizei sucht Zeugen: Werbetafel in Dallenwil beschädigt

Dallenwil Polizei sucht Zeugen: Werbetafel beim Gemeindehaus beschädigt Die Kantonspolizei Nidwalden sucht den Lenker eines silbernen Toyotas, welcher mutmasslich beim Gemeindehaus in Dallenwil die Werbetafel beschädigt hat. Florian Pfister 08.01.2022, 12.40 Uhr

Die Kantonspolizei Nidwalden ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der während der Weihnachtszeit 2021 die Werbesäule auf dem Parkplatz vor dem Gemeindehaus in Dallenwil beschädigte. Dieser fuhr einen silbernen Toyota. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, dürfte der gesuchte Personenwagen am Aussenspiegel eine Beschädigung aufweisen. Die Kantonspolizei Nidwalden bittet Personen, welche Angaben zum Unfall, dem Fahrzeug oder dem Lenker machen können, sich unter der Nummer 041 618 44 66 zu melden. (fpf)