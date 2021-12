Holzschlag Dallenwil: Vom Wald auf die Drechselbank

Dallenwil Vom Wald auf die Drechselbank: Das passiert mit dem geschlagenen Holz In dieser dreiteiligen Herbstserie begleiten wir das Holz von seinem Ursprung im Wald über den Abtransport ins Tal bis zu seinem Verarbeitungsort. In der dritten Folge zeigt Forstwart Franz Niederberger auf dem Adventsmarkt Wirzweli, was mit dem geschlagenen Holz unter anderem geschieht. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 01.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine beachtliche Schicht Neuschnee bedeckt den Boden vor der Bergstation auf dem Wirzweli. Inmitten des kleinen Weihnachtsdorfs knackt ein Feuer in seiner Schale, Menschen klammern sich an ihre dampfenden Pappbecher und ein Geruch nach Glühwein und Zimt liegt in der eisigen Luft. Irgendwoher erklingen weihnachtliche Töne aus einer Blockflöte.

An einem der 24 Stände des Adventsmarkts auf dem Wirzweli steht eine grosse Maschine, die vor dem noch grösseren, dahinterstehenden Mann beinahe wieder klein wirkt. Er trägt dieselbe rot karierte Jacke wie schon vor gut zwei Wochen, als er beim Holzschlag «Ob Heinzi» in Dallenwil erklärte, wie das Holz ins Tal befördert wird. Heute arbeitet Franz Niederberger nicht. Zumindest nicht so, wie wenn er als Forstwart durch die örtlichen Wälder stapft. Vor rund 13 Jahren hat sich Niederberger seinen Lehrberuf zum Hobby gemacht. Nun steht er samt Drechselbank unter dem schützenden Dach eines Pavillons, die Jacke von Holzspänen bedeckt:

«Für mich ist das Drechslern eine Art Therapie.»

Forstwart Franz Niederberger arbeitet auch in seiner Freizeit mit Holz. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021)

Der grösste Teil des Holzes, das Niederberger für seine Schalen und Figuren braucht, stammt aus dem Kanton Nidwalden. Nicht selten kann sich der Forstwart bei einem Holzschlag passende Baumstrunke auswählen und so wurde auch beim Abtransport der Stämme vor rund zwei Wochen ein kleiner Haufen Holz für ihn aussortiert. Dabei handelt es sich jedoch nicht um jenes Holz, das er heute vor den neugierigen Augen einiger Besucherinnen und Besucher in Teller oder Schalen verwandelt.

«Von dem Tag an, an dem die Bäume gefällt werden, vergehen etwa drei Jahre, bis ich das Holz für meine Arbeit verwenden kann»

, erklärt er. «Zuerst muss es vollständig trocknen.»

Seine «Bastelstube» ist nur ein Stockwerk vom Wohnzimmer entfernt

Welch wichtigen Platz Niederbergers Hobby in seinem Leben einnimmt, wird im Gespräch mit seiner Frau deutlich. Astrid Durrer steht in dem kleinen Häuschen, das als Marktstand dient, vor sich ausgebreitet liegen die Handarbeitswerke ihres Mannes.

Das meiste Holz für Franz Niederbergers Werke stammt aus dem Kanton Nidwalden. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021) Franz Niederberger mit seiner Frau Astrid Durrer am Weihnachtsmarkt auf dem Wirzweli. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021) Links: Das meiste Holz für Franz Niederbergers Werke stammt aus dem Kanton Nidwalden. Rechts: Franz Niederberger mit seiner Frau Astrid Durrer am Weihnachtsmarkt auf dem Wirzweli. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021)

Als sich das Paar vor einigen Jahren nach einem neuen Zuhause mit seinen drei Kindern umgesehen hat, war für Astrid Durrer klar: Ihr Mann braucht nahe dem Zuhause einen Ort, an dem er drechseln und seine Werke lagern kann. «Sodass die Kinder auch bei ihm sein können, wenn er seinem Hobby nachgeht», sagt sie. Heute lebt die Familie in Hergiswil, die «Bastelstube» nur ein Stockwerk vom eigenen Wohnzimmer entfernt.

Niederbergers Arbeit stösst auf Interesse. Wenn er ein Stück Holz einspannt, sich dieses zu drehen beginnt und er ihm mit verschiedenen Werkzeugen Kontur und Form verleiht, bleiben die Menschen stehen und sehen ihm zu. Wenn auch einige Meter entfernt wegen der umherspickenden Holzspäne:

Video: Melissa Siegfried

Niederberger trägt keine Handschuhe, sie sind bereits unter einem Berg aus Spänen begraben. Den kleinen Schnitt, den er sich deswegen zuzieht, quittiert er mit einem Achselzucken und einem schelmischen Grinsen: «Das gibt es manchmal.»

Auf den Schutz seiner Handschuhe verzichtet Niederberger manchmal. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021)

Im Vordergrund steht nicht der Gewinn

Bis zum Ende des Tages wird Niederberger Ware im Wert von einigen hundert Franken verkauft haben. Beim Drechseln gehe es ihm aber keineswegs um den grossen Gewinn. «Hauptsache es wird eine Nullrunde und ich zahle nichts drauf», so Niederberger. Und wenn es dann doch etwas mehr Geld gibt, könne er dieses für Reparaturen an seiner Drechselmaschine brauchen, die er für rund 3200 Franken erstanden hat.

Und welches ist sein liebstes Werk? Niederberger deutet auf eine Figur, die auf einem Regal an der Holzwand des Markthäuschens thront. Ein majestätischer Steinbock, nicht gedrechselt, sondern geschnitzt.

Franz Niederbergers Meisterwerk: Auf diesen Steinbock ist er besonders stolz. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 28. November 2021)

«Das ist auch das Schwierigste, das ich je gemacht habe»,

sagt er. Dann drechselt er weiter. Und bis zum Ende des Tages wird der Haufen Späne vor seiner Maschine wohl dreifach so hoch sein wie die Schicht Neuschnee vor seinem Stand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen