Dallenwil Von Heimatliebe und Fernweh: Die Band Bougainville veröffentlicht ein neues Album Seit 30 Jahren lebt die Musikerin Dominique Grüter in Nidwalden. Und so sehr sie es hier auch liebt, zieht es sie doch immer wieder in die Ferne. Über dieses Gefühl des Ankommens, Bleibens und Aufbrechens singt sie im neuen Album «Partir et Bienvenue». Kristina Gysi Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Der etwas stressige Morgen eines normalen Arbeitstages: Kaffee verschüttet (mal wieder), Verbindungsprobleme mit dem Internet, aber immerhin schönes Wetter. Die Laune ist so mittelmässig. Doch dann hört man die ersten Takte der Band Bougainville und die Stimme von Frontsängerin Dominique Grütter. Und plötzlich weiss man: Der Tag kann doch noch richtig gut werden.

Am Freitag erscheint das neue Album «Partir et Bienvenue» der Nidwaldner Band Bougainville. Von links: Simone Schorro, Lea Moscatelli, Dominique Grütter, Markus Bircher und Andrea Isenegger. Bild: PD

Am Freitag erschien das Album «Partir et Bienvenue» der fünfköpfigen Zentralschweizer Band Bougainville. Es ist eine Hommage an das Leben in Nidwalden, denn für die gebürtige Stadtzürcherin Grütter ist Dallenwil in den letzten 30 Jahren zur Heimat geworden. «Ich bin wahnsinnig gerne hier in den Bergen», schwärmt sie. Und doch ziehe es sie immer wieder in die Ferne.

Mit dem Album «Partir et Bienvenue» – verlassen und willkommen heissen – möchte sie die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise nehmen. Eine Reise von der rauen und einsamen Bergwelt über das wilde Meer bis hin zur Wüste Nordafrikas. Orte, die Grütter durch ihre vielen Besuche schätzen und lieben gelernt hat und an denen die meisten ihrer Texte ihren Ursprung haben.

Band tritt mir neuer Besetzung auf

Die poetischen Zeilen mit Tiefgang werden untermalt von Gitarre, Cello und Akkordeon, sowie Perkussion und mehrstimmigem Gesang. Zehn der elf Texte in deutscher und französischer Sprache stammen aus Grütters Feder, hinzu kommt das Lied «Dérive bien», eine französische Coverversion von Patent Ochsners «Trybguet».

Neu ist auch die Besetzung rund um die Frontsängerin. Auf ihrer Tournee, die am 5. März mit dem Konzert im Pilgerhaus Maria-Rickenbach startet, wird Grütter begleitet von Perkussionistin Simone Schorro, Lea Moscatelli am Cello, Akkordeonist Markus Bircher und Andrea Isenegger mit der Leadgitarre. Alle Kompositionen – mit Ausnahme des Coversongs – sind von Grütter entworfen und ausgearbeitet worden. Aufgenommen und produziert wurden die Songs mit dem Nidwaldner Musiker und Produzenten Reto Burrell.

Eines der Stücke liegt der 60-Jährigen besonders am Herzen. Es ist das Zweitletzte des Albums, das dessen Name schon im Titel trägt: «Bienvenue». Die Sängerin sagt: «Das Lied erinnert mich an die Geburt meiner Enkelkinder vor nicht allzu langer Zeit und an das unfassbare Glück, das mit diesem Moment zusammenhängt.»

Die anstehenden Konzerte sorgen für Aufregung

Laut der Sängerin hält sich die Nervosität über das Album-Release in Grenzen. «Ich freue mich einfach riesig darüber, dass es jetzt so weit ist», sagt sie. Aufgeregt sei sie vor allem aufgrund der anstehenden Konzerte. «Aber in der neuen Besetzung spielen ausgezeichnete Musikerinnen und Musiker», so Grütter. «Das gibt mir eine gewisse Sicherheit.»

Die Frontfrau von Bougainville hofft, die Hörerinnen und Hörer mit ihrer Musik nicht nur auf eine Reise durch die Natur, sondern auch auf eine Seelenreise zu begleiten. «Meine Lieder sollen das schöne Gefühl von Fernweh in jedem und jeder Einzelnen erwecken», sagt sie. Ob das gelingt, hört man auf der am Freitag erschienenen CD sowie auf den Streaming-Plattformen Spotify, Soundcloud und Co.

Hinweis: Bougainville ist am 5. März im Pilgerhaus Maria-Rickenbach, am 18. März auf der Zwischenbühne in Horw und am 9. April im Chäslager in Stans zu hören. Weitere Infos sind hier zu finden.

