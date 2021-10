Herbstserie: Reportage vom Holzschlag in Dallenwil

Dallenwil Wenn die braunen Riesen fallen: So funktioniert der Holzschlag In dieser dreiteiligen Herbstserie begleiten wir das Holz von seinem Ursprung im Wald über den Abtransport ins Tal bis zu seinem Verarbeitungsort. In der ersten Folge geht es zum Holzschlag «Ob Heinzi» bei Dallenwil. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Ein lautes «Achtung!» hallt durch den Wald ob Dallenwil. Darauf folgt das Dröhnen einer Kettensäge. Der schlanke Riese ächzt und knackt, bis er schliesslich durch das Dickicht rauscht und einen Regen aus goldenen Herbstblättern mit sich reisst. Dumpf schlägt er am Waldboden auf und bleibt regungslos liegen.

Das Team bespricht das weitere Vorgehen. Von links: Jonah Coggins, Auszubildender Forstwart im 1. Lehrjahr, Peter Christen, Forstwart, Josef Odermatt, Revierförster, Waldrevier 1 in Nidwalden. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 26. Oktober 2021)

Dieser Baum ist nicht der letzte, den Peter Christen an diesem Tag fällen wird. Er und Lehrling Jonah Coggins frischen ein ganzes Waldstück auf – wortwörtlich. Entfernt werden alte oder instabile Bäume, jene, die für die Funktion des Schutzwaldes nicht mehr von Nutzen sind. Sie sollen jungen, kräftigen Bäumen weichen, die den Wald weiter stabilisieren und somit mehr Sicherheit vor Murgängen und Steinschlägen bieten. Josef Odermatt, der für dieses Waldrevier zuständige Förster, erklärt: «Es braucht alte, junge, dicke und dünne Bäume und solche verschiedener Art. Je vielseitiger, desto besser der Schutz.» Die bunten Wälder, die jährlich das herbstliche Landschaftsbild zieren, sind also keineswegs ein Einfall von Mutter Natur. Würde es nach ihr gehen, tummelten sich in einem Waldabschnitt nur Tannen oder Buchen beieinander. Das Farbspektrum ist menschgemacht.

Der Bürgenbergwald in seinem farbigen Herbstgewand. Dieses ist von Menschenhand geschneidert. Bild: Manuel Kaufmann (Stans, 29. Oktober 2021)

Holzverkauf allein reicht nicht für Kostendeckung

Rund 7800 Hektare Wald gibt es in Nidwalden. Davon sind etwa 60 Prozent Schutzwald, dessen Bewirtschaftung zeitaufwendig und kostspielig ist. Während des ganzen Jahres werden Arbeiten unternommen, um den Wald «fit» zu halten, von September bis April wird gefällt. Das Holz trägt zu dieser Zeit wenig Wasser in sich, wie Odermatt erklärt. Dies ist ein Vorteil für die Weiterverarbeitung als Feuer- und Bauholz. Allein durch das verkaufte Holz können die Kosten für die Forstarbeiten jedoch nicht gedeckt werden – Bund und Kanton helfen finanziell nach.

Das Gelände dieses Waldabschnitts ist steil, nasses Laub und rutschige Erde erschweren das Gehen. Odermatt und ein Forstingenieur haben diesen Teil des Walds bereits inspiziert und entschieden, welche Bäume es zu entfernen gilt. Diese sind mit Punkten markiert. Nun sind Christen und Coggins am Zug. Keine fünf Minuten braucht Christen im Schnitt, um einen Baum zu fällen. Die jahrelange Berufserfahrung macht das möglich. Der Forstwart feierte kürzlich sein 40-Jahre-Jubiläum als Angestellter des Forstbetriebs der Uertekorporation Dallenwil.

Die zu fällenden Bäume sind mit Punkten markiert. Bilder: Kristina Gysi (Dallenwil, 26. Oktober 2021) Peter Christen teilt den gefällten Baum zum Abtransport in zirka fünf Meter lange Stücke. Bilder: Kristina Gysi (Dallenwil, 26. Oktober 2021)

Mit dieser langjährigen Arbeitszeit als Forstwart ist Christen heute schon fast ein Exot. Zwar fehlt es nicht an jungen Leuten, die sich ausbilden lassen, jedoch bleiben nach der Lehre nur wenige im Beruf. «Viele suchen sich sogar etwas komplett anderes, das nicht einmal mehr etwas mit Holz zu tun hat», so Christen. Die Arbeit ist anstrengend und nicht ungefährlich. Für den 1.-Lehrjahr-Stift waren das keine Gründe, einen anderen Ausbildungsberuf zu suchen. «Es gefällt mir, wie viel man über die Natur lernt und dass man immer draussen ist», so Coggins. Ausserdem brauche man nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Bereits nach wenigen Wochen in der Lehre durfte der 16-Jährige seinen ersten Baum fällen. Eine Arbeit, die man unmöglich in der Theorie erlernen kann. «Man muss in kurzer Zeit einiges an Kraft und Kondition aufbauen», so Christen. Die Motorsäge wiegt rund zehn Kilogramm und kann sich, abhängig davon, wie der Forstwart im Gelände steht, noch um einiges schwerer anfühlen.

Wie viel braucht es noch, bis er fällt? Lernender Jonah Coggins misst ab. Bild: Kristina Gysi (Dallenwil, 26. Oktober 2021)

Wie so oft ist die Planung auch beim Holzschlag die halbe Miete. Es gilt zu ermitteln, in welchem Winkel der Baum angeschnitten werden muss, damit er beim Fall keine anderen Bäume beschädigt. Um mit minimalem Aufwand den Schutzwald zu optimieren, wird mit der Natur zusammengearbeitet. Nach dem Fällen werden die Bäume in zirka fünf Meter lange Stücke zerteilt. So können sie einfacher vom Holzschlag abtransportiert werden. Dies geschieht mittels einer Seilkrananlage, deren Seilwinde von einem Helikopter ins Gelände geflogen und dort befestigt wird. Bis zu dieser Aktion liegt das Holz allerdings noch ein paar Tage gefällt im Wald.

Hinweis: In der nächsten Folge der dreiteiligen Herbstserie begleiten wir den spektakulären Abtransport des Holzes ins Tal.