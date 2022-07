Bürglerin schliesst die Lehre zur Milchtechnologin mit 6.0 ab

Dallenwil/Bürglen Elisabeth Stirnemann schloss die Lehre zur Milchtechnologin mit der Note 6 ab – und wünscht sich eine eigene Käserei Mit 41 sattelte sie um und lernte Milchtechnologin. Dass sie so gut abschliesst, hätte sie nicht gedacht – zumal die Lehre anders begann, als sie es sich vorgestellt hatte. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 13.07.2022, 19.00 Uhr

Milchtechnologin Elisabeth Stirnemann an ihrem Arbeitsort. Bild: Matthias Piazza (Dallenwil, 11. Juli 2022)

«Unglaublich aber wahr. Sie hat etwas erreicht, was in den vergangenen 32 Jahren, die ich überblicken kann, noch niemand geschafft hat», sagte Pius Felder, Leiter des Amts für Berufsbildung und Mittelschule Nidwalden, am vergangenen Samstag an der Lehrabschlussfeier der gewerblich-industriellen Berufe in Nidwalden. Er meinte damit Elisabeth Stirnemann, die ihre Lehre als Milchtechnologin mit einer glatten 6 abschloss.

Von einem fantastischen Resultat spricht auch Patrick Odermatt, Inhaber der Odermatt Käserei in Dallenwil, wo sie die Lehre machte und auch weiterhin arbeitet.

«Sie musste auch nie motiviert werden und hat uns selber gefordert, indem sie Abläufe im Betrieb mit dem Wissen aus der Berufsschule kritisch hinterfragte.»

Er habe sich damit im Eindruck bestätigt gefühlt, den er von Anfang an gehabt hatte. «Selten war ich mir so schnell so sicher gewesen, dass sie die Richtige ist», blickt er bei einem Besuch im Betrieb zurück. Auch für Elisabeth Stirnemann war der Fall schnell klar. Dafür brauchte sie nicht mal die drei Schnuppertage.

«Am zweiten Tag war mir klar, dass dies die richtige Lehre für mich ist.»

Von der Pflege in die Käserei

Über den Beruf der Milchtechnologin, die Milch zu Käse aber auch zu anderen Milchprodukten wie Joghurt verarbeitet, kam die 43-Jährige über Umwege. Jahrelang arbeitete sie in der Pflege, am Schluss in einer Leitungsfunktion.

«Nach einem Burn-out war für mich klar, dass ich nicht mehr in den Beruf zurückwollte.»

Sie setzte sich mit einer beruflichen Neuorientierung auseinander, besuchte die Zentralschweizer Bildungsmesse (Zebi) – und blieb am Stand des Milchtechnologen hängen. Mit dem Thema kam sie damals nicht das erste Mal in Berührung. «Meine Schwägerin käst seit 30 Jahren auf der Alp. Auch machte ich nach der Schule ein landwirtschaftliches Haushaltsjahr.»

Elisabeth Stirnemann wendet den Käse. Bild: Matthias Piazza (Dallenwil, 11. Juli 2022)

Die Lehre bleibt ihr als intensive Zeit in Erinnerung, nur schon, weil sie sie als Zweitlehre absolvierte, in zwei statt drei Jahren.

«Das erste Lehrjahr war besonders intensiv, weil ich den Stoff von zwei Jahren lernen musste. Ich dachte: ‹Das lerne ich nie, die Milch kommt niemals dorthin, wo sie soll.›»

Doch es klappte. Ihr Erfolgsrezept: «Wenn man Interesse und Freude am Beruf hat, fällt es einem leicht, sich ganz einzubringen. Dann half mir auch mein persönlicher Ehrgeiz. Ich ging nie an eine Prüfung, ohne zu lernen. Und schliesslich unterstützten mich auch der Lehrbetrieb, die Lehrer und Freunde.»

Sie schwärmt vom vielseitigen, spannenden und kreativen Beruf, den sie in der Odermatt Käserei voll ausleben dürfe, weil dieser Betrieb, der Geissenmilch – mehrheitlich aus der Region – zu verschiedensten Käsen und Joghurts verarbeitet, nicht stark automatisiert sei.

Elisabeth Stirnemann. Bild: Matthias Piazza (Dallenwil, 11. Juli 2022)

Aufgewachsen in Arlesheim BL, wohnt Elisabeth Stirnemann seit mehreren Jahren mit ihrer Lebenspartnerin in Bürglen im Kanton Uri. Ein Kanton mit Luft nach oben, was die regionale Milchverarbeitung betrifft, findet sie.

«Mein langfristiger Wunsch ist es, im Urner Talboden eine eigene ganzjährige Käserei zu betreiben. Diese fehlt bis jetzt. Im Winter wird die Milch ausserhalb des Kantons verarbeitet. Das tut mir im Herzen weh. Die Wertschöpfung soll doch im Kanton bleiben.»

Doch vorerst will sie ihr Fachwissen an der Fachschule in Sursee als Milchtechnologin vertiefen.

