Reportage Drei Gastgeber-Generationen unter einem Dach auf der Dallenwiler Gummenalp Seit einem Jahrhundert ist die Gummenalp im Besitz der Familie Odermatt von der Lochrüti Wolfenschiessen. Statt grosser Feste im Coronajahr gab es eine Chronik von Martina Odermatt aus der 5. Generation.

Marion Wannemacher 28.10.2020, 16.14 Uhr

Es wird ein schöner Tag auf der Gummenalp. Wer das Bähnli mit Blumenvase an der Scheibe und Häkeldecken auf den Sitzen verlässt, geniesst als Erstes die wunderbare Aussicht auf 1579 Meter hoch über Wiesenberg. Von Ferne ist gerade noch der Zugersee zu sehen, das Bergpanorama zeigt sich dank Föhn mit Stanserhorn, Brisen, Bannalp, Kaiserstuhl, Walenstöcken, Titlis und Jochpass von seiner guten Seite.

Sepp Odermatt senior kommt zur Begrüssung entgegen. Die Bedienung der Bahn gehört zu den Aufgaben des 84-Jährigen. Noch immer greifen er und seine Frau Anni Sohn und Schwiegertochter unter die Arme. Martina, die jüngere der beiden Töchter von Sepp junior und Brigitte, steht als Köchin ihre Frau im Restaurant Gummenalp - ein echter Familienbetrieb also.



Drei Generationen Odermatt in einem Betrieb. Von links: Sepp, der Junior und Chef, Martina und Sepp, der Senior vor ihrem Bähnli.

Bild: Marion Wannemacher. (Gummenalp, 22. Oktober 2020)

Coronavirus liess die grosse Feier schrumpfen

Eigentlich hätte es im Coronajahr einen Haufen Jubiläen zu feiern gegeben: Seit einem ganzen Jahrhundert ist die Gummenalp im Besitz der Familie Odermatt vom Lochrüti in Wolfenschiessen. Damals hat Kaspar Odermatt-Gabriel die Alp gekauft. Seit 30 Jahren wirten Sepp und Brigitte Odermatt-Emmenegger hier. Und 2020 ist das Jahr der diamantenen Hochzeit von Sepp und Anni Odermatt-Hess, sie haben sich vor 60 Jahren das Ja-Wort gegeben.

«Das grosse Fest fürs 100-Jahr-Jubiläum im Juli mit Zelt, Jodlern und Musikern mussten wir wegen Corona absagen, es fand dann halt im kleinen Rahmen statt», erklärt Sepp Junior. Dafür hat Tochter Martina pünktlich zum Jubiläumsjahr die Geschichte der Gummenalp in einer rund sechzigseitigen Chronik zusammengetragen.



Vater und Grossvater schauen gemeinsam mit Martina die von ihr verfasste Chronik über die Geschichte der Gummenalp an.

Bild: Marion Wannemacher. (Gummenalp, 22. Oktober 2020)

«Eigentlich wollte ich die Geschichte der Gummenalp für mich schreiben», bekennt die 27-Jährige schmunzelnd. «Sie hat sich schon immer für früher interessiert», berichtet ihr Vater. «Wie haben die früher gelebt ohne Bahn und ohne Strom?», gibt er ein «Müsterli» ihrer vielen Fragen. Historisches Material war noch von der zweiten Generation, von Josef Odermatt Waser, dem Vater von Sepp Senior, vorhanden. Er betrieb hier noch eine Alpwirtschaft und arbeitete im Winter auf dem Bau.

Stolpersteine auf dem Weg zum Wirtepatent

Mehrfach hätten Interessenten versucht, dem Vater das Land abzukaufen, um ein Restaurant zu realisieren. Sohn Sepp, der heutige Senior, wehrte solchen Plänen. Er sah selber Potenzial im eigenen Besitz. Mit dem Bau der ersten Personenbahn auf die Gummenalp 1946 wurde nämlich der Gummenhang vom Skitourismus entdeckt. 1958 gab es dann sogar einen Skilift, der noch bis vor zwei Jahren in Betrieb war. FIS-Rennen haben hier stattgefunden, der Skiclub veranstaltete eigene Wettkämpfe. Angeblich soll gar Bernhard Russi persönlich den Hang als Austragungsort abgenommen haben.



Nicht alle freuten sich 1967 über die Pläne von Pionier Sepp Odermatt-Hess, auf der Gummenalp zu wirten. Und so gab es vom Gemeinderat erst mal kein grünes Licht. Erst ein Besuch des Regierungsrats brachte den Durchbruch. Das Wirtepatent wurde aber zunächst ohne Alkohol-Lizenz erteilt. Die anfänglichen Schwierigkeiten sind längst Schnee von gestern. «Heute befinden wir uns mit fünf Restaurants hier oben in gesunder Konkurrenz», erzählt der Sohn.

Martina Odermatt zollt ihren Vorfahren grossen Respekt: «Sie waren doch sehr gschaffig und hatten den Willen, hier oben etwas zu erreichen.» Jede Generation hat etwas beigetragen bis hin zum heutigen Um- und Ausbau des Restaurants mit Panoramasaal und Erweiterung der Sonnenterasse mit Windschutz. In der «Geschichte der Gummenalp» dreht sich ein ganzes Kapitel um die Erschliessung der Alp. 1955 beispielsweise wurde ein Wasser-Reservoir und eine Wasserzuleitung gebaut. 1963 hielt die Elektrizität Einzug auf der Alp und zwei Jahre später gab es ein Telefon.

Schulweg in heftig schaukelnder Kabine

Ihren eigenen spektakulären Schulweg beschreibt die junge Frau in der Chronik. «Die Vierer-Pendelbahn begleitete mich durch die ganze Kindheit. Ich erlebte einige unvergessliche Situationen auf dem täglichen Schulweg. Bei heftigem Wind schaukelte die Kabine zum Teil so heftig, dass mir sehr mulmig wurde.» Im Winter, bei heftigem Sturm und bei Schneefall konnten sie und ihre Schwester Stefanie gar nicht mit der Bahn fahren. «Wir mussten den Schneetöff oder das Pistenfahrzeug starten, um zur Wirzweli-Bahn zu gelangen.» Allein hätten sie sich nicht gefühlt, zeitweilig habe es in Wiesenberg und Wirzweli an die 50 Kinder gegeben. Und noch heute lebt sie gern hier oben auf dem Berg. «Wenn ich abends Zeit habe, setze ich mich gern auf eine Bank und schaue mir einen Sonnenuntergang an», sagt sie schlicht.



Im Familienbetrieb packt jeder mit an. Sepp Odermatt Senior, Martina, seine Enkelin und der Vater bereiten sich auf ihre Gäste vor.

Bild: Marion Wannemacher. (Gummenalp, 22. Oktober 2020)

Noch bis Anfang November ist die Gummenalp offen, dann geht es in die Betriebsferien. «Während es früher im Winter mehr Gäste gab, sind jetzt die Sommer stärker», erzählt der Chef. Heute kommen statt der Skifahrer die Schneeschuhwanderer, Fussgänger, Schlittler und einige wenige Freerider. Odermatts haben viele Stammgäste. Familien feiern hier ihre Geburtstage und Hochzeiten. Nach dem Lockdown habe das Geschäft ab Juni wieder angezogen. «Von Juli bis jetzt war es gut. Vermehrt kamen Schweizer, mehr Familien, Pärchen und junge Leute statt Wandergruppen» lautet die Bilanz des 58-Jährigen für dieses Jahr.

Sepp Odermatt hofft nun auf diesen Winter: «Vielleicht wird sich der eine oder andere vom Skifahren aufs Schneeschuhlaufen verlegen.» Schwierig bleibt für ihn einzuschätzen, wie viel Personal er brauchen wird. Nicht zu reden von einem drohenden zweiten Lockdown, oder dass Angst vor Corona die Gäste davon abhalten könnte, die Bergbahnen zu nutzen.



Die Jubiläumsschrift ist im Restaurant Gummenalp käuflich zu erwerben.