Versicherungszahlungen zu spät angelastet: Bundesgericht schliesst 24-jährigen Nidwaldner Fall ab Nidwalden hatte einer Steuerzahlerin zu spät Versicherungszahlungen angelastet. Dagegen beschwerte sich die Frau – mit Erfolg. Kurt Liembd 08.07.2020, 17.37 Uhr

Das Steueramt Nidwalden wird gerügt. Bild: Keystone/Christian Beutler

Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam. Das musste auch das Steueramt Nidwalden erfahren, welches die Verjährungsfrist für eine Veranlagung verpasst hatte. Der Fall, dessen Ursprung 24 Jahre zurückliegt, konnte in diesen Tagen endlich abgeschlossen werden. Das Bundesgericht hiess dabei die Beschwerde einer Steuerzahlerin gegen das Nidwaldner Steueramt gut und hob gleichzeitig den Entscheid des Nidwaldner Verwaltungsgerichtes auf. Die Kosten fürs Bundesgericht muss jetzt der Kanton Nidwalden übernehmen. Des Weiteren muss der Kanton auch für eine Parteientschädigung der klagenden Steuerzahlerin aufkommen.

Der Fall ist für juristische Laien sehr komplex; es widerspiegelt aber auch das komplexe Steuersystem, welches in der Schweiz herrscht. Dazu kommt, dass die klagende Bürgerin selber Anwältin ist. Diese erlitt am 19. Juni 1996 einen Verkehrsunfall, in dessen Folge es zu Haftpflichtleistungen der Motorfahrzeugversicherung an sie kam.

Verschobener Wohnsitz macht Sache komplex

Von Interesse sind zwei Zahlungen von 380000 Franken, welche im Februar/März 2005 entrichtet wurden. Am 28. Dezember 2005 verlegte die Frau ihren Wohnsitz vom Kanton Baselland nach Nidwalden. Ab dann wird es kompliziert. In der Veranlagungsverfügung vom 31. Juli 2008 zur Steuerperiode 2005 rechnete das Steueramt Nidwalden für die Zwecke der direkten Bundessteuer den Betrag auf. Dagegen wehrte sich die Frau, worauf das Steueramt die Veranlagungsverfügung aufhob mit der Überlegung, dass die Steuerhoheit hinsichtlich der Kapitalleistungen dem Kanton Baselland zustehe. Hingegen kam das Kantonsgericht von Baselland zum Entscheid, dass Basel-Landschaft dafür nicht zuständig sei, da die Frau Ende der Steuerperiode 2005 ihren steuerrechtlichen Wohnsitz in Nidwalden hatte. Nun musste das Bundesgericht erstmals eingreifen, welches beschloss, dass Nidwalden dafür zuständig sei. Daraufhin veranlagte das Steueramt Nidwalden am 8. Juni 2017 eine gesonderte Jahressteuer auf die Kapitalleistungen aus dem Jahr 2005. Die Frau erhob dagegen Einsprache und machte Verjährung geltend.

Das Verwaltungsgericht Nidwalden verneinte die Verjährung sinngemäss so, dass die Fristen durch das ganze Hin und Her zwischen Nidwalden und Baselland stillgestanden seien. Dagegen wehrte sich die Frau und gelangte erneut ans Bundesgericht, welches ihre Beschwerde guthiess.

Die Frist für die Verfügung war bereits abgelaufen

In diesem kürzlich erschienenen Urteil des Bundesgerichtes heisst es: «Das Recht des zuständigen Kantons, die direkte Bundessteuer zu veranlagen, verjährt fünf Jahre nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode, in jedem Fall aber 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode.» Und weiter: «Die revisionsweise vorgenommene Verfügung des Kantons Nidwalden vom 8. Juni 2017 erfolgte klarerweise nach Eintritt der Verjährung.» Die Beschwerde sei begründet und deshalb gutzuheissen, so die Richter aus Lausanne. Gemäss ihrem Urteil muss der Kanton Nidwalden deshalb die Kosten des Bundesgerichtes übernehmen und der Klägerin die Parteientschädigung zahlen. Was die Kosten- und Entschädigungsfolgen der Vorinstanz (Verwaltungsgericht Nidwalden) betrifft, weist das Bundesgericht die Sache zur Neureglung nach Nidwalden zurück.

Bundesgerichtsurteil: 2C_946/2019