Das «Film Café» Nidwalden zeigt Krimis und Komödien für Senioren

Filmpremiere mit Andreas Haefliger im Altdorfer Cinema Leuzinger

Andreas Haefliger ist ein Pianist von Weltklasse. Während der Coronakrise inspirierten ihn die Urner Bergwelt und Beethovens Hammerklaviersonate zu einem einzigartigen Musikfilm. Der in Uri gedrehte Film feiert am 11. September im Cinema Leuzinger in Altdorf Premiere – am Geburtstag des Künstlers.