Das grösste Schneesportlager der Schweiz ist eröffnet Auch 24 Jugendliche aus Nid- und Obwalden sind an der Lenk im Simmental dabei. Philipp Unterschütz 05.01.2020, 17.06 Uhr

Die Obwaldner marschieren ins Lager ein. Bild: PD

Am vergangenen Freitagabendfiel auf dem Kronenplatz an der Lenk der Startschuss zum grössten J+S Schneesportlager des Landes. Rund 600 Jugendliche, 150 freiwillige Helferinnen und Helfer sowie zahlreiche Schaulustige feierten die Eröffnung des 79. JUSKILA. Das Lager dauert bis am 8. Januar 2020.