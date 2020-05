Das Kantonsspital Nidwalden hat ein weiteres erfolgreiches Jahr hinter sich – trotz Defizit im ambulanten Bereich 80,5 Millionen Franken beträgt der Betriebsertrag des Kantonsspitals Nidwalden für 2019. Das sind 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf eine Zahl ist Spitaldirektor Urs Baumberger besonders stolz. Matthias Piazza 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Das Kantonsspital Nidwalden hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 4,97 Millionen Franken erwirtschaftet – das sind 10,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Betriebsertrag stieg dabei um 3 Prozent auf 80,5 Millionen Franken, wie das Spital (KSNW) am Freitag bekanntgab.

Besonders stolz ist Spitaldirektor Urs Baumberger, dass die sogenannte Ebitda-Marge 10,5 Prozent beträgt. Das bedeutet, dass der Gewinn vor Abschreibungen und Zinsen 10,5 Prozent des Umsatzes ausmacht. «Damit können wir auch weiterhin in die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die Mitarbeitenden und die Infrastruktur investieren», sagt er gegenüber unserer Zeitung. Dies sei eine Grundvoraussetzung, um auch in Zukunft sehr gute Dienstleistungen anbieten zu können. Ein Jahr zuvor lag der Wert bei 10,9 Prozent. Vor einem Jahr ging Urs Baumberger davon aus, dass der Wert 2019 unter die 10-Prozent-Marke fallen würde. Dies, weil der Bund auf Anfang des vergangenen Jahres schweizweit vorgeschrieben hat, dass gewisse Eingriffe nur noch ambulant statt stationär durchgeführt werden dürfen. Dadurch haben die Spitäler weniger Einnahmen. «Der ambulante Bereich war nicht kostendeckend, aber das Defizit war nicht so gross wie befürchtet. Dank der stationären Behandlungen gab es unter dem Strich ein erfolgreiches Geschäftsjahr», sagt Baumberger.

Wirtschaftlich dank guter Auslastung

Dass das KSNW fast 5 Millionen Franken Gewinn macht, ist besonders mit Blick nach Luzern bemerkenswert. Das Luzerner Kantonsspital machte 2019 ein Defizit von 5,3 Millionen Franken (Ausgabe vom 30. April). Urs Baumberger erklärt das gute Nidwaldner Ergebnis mit der hohen Patientenzufriedenheit von 91 Prozent, den guten Mitarbeitern und schlanken Prozessen. «Dies führte zu einer guten Auslastung und folglich einer guten Wirtschaftlichkeit.» Zum Ergebnis habe auch die Privatstation beigetragen.

5213 Patienten wurden im vergangenen Jahr im 90-Betten-Spital stationär behandelt. Den leichten Rückgang von 1,6 Prozent führt Urs Baumberger auf die Regelung «ambulant vor stationär» zurück. Tatsächlich stieg die Zahl der ambulanten Patientenkontakte um 9,5 Prozent auf fast 72'000 an. Dieser Anstieg habe aber gut bewältigt werden können – dank der neu konzipierten Tagesklinik mit stark optimierten Abläufen, welche im Februar 2019 in Betrieb genommen worden sei. Das laufende Geschäftsjahr steht ganz im Zeichen der Lunis-Heirat – des Zusammenschlusses des Luzerner Kantonsspitals mit den Standorten Luzern, Sursee, Wolhusen und Crans-Montana und des Kantonsspitals Nidwalden zu einer gemeinsamen Spitalregion Luzern-Nidwalden (Lunis). Seit 2012 besteht diese Zusammenarbeit. Im vergangenen Jahr hat der Nidwaldner Landrat das neue Nidwaldner Spitalgesetz genehmigt, Anfang dieses Jahres hat der Luzerner Kantonsrat sein Gesetz angepasst.

Fusion mit Luzern bringt Synergien

Nun laufen die Vorbereitungen, um das Luzerner und Nidwaldner Kantonsspital in je eine gemeinnützige Aktiengesellschaft umzuwandeln. Die neue Spital Nidwalden AG wird dann ab nächstem Jahr ein Tochterunternehmen des Luzerner Kantonsspitals. «Das ergibt Synergieeffekte. Wir können im Verbund bessere Einkaufskonditionen für Medikamente aushandeln, uns bei Schulungen gegenseitig unterstützen und uns Spezialisten teilen», macht Urs Baumberger Beispiele. Auch soll der Spitalverbund untereinander und mit den Zuweisern (beispielsweise Hausärzten) und Patienten digital vernetzt werden. Der Grundstein dafür wurde mit dem Luzerner Klinikinformationssystem gelegt, welches das Luzerner Kantonsspital im Herbst 2019 einführte. An dieses soll auch das Nidwaldner Kantonsspital angeschlossen werden.

Das neue Geschäftsjahr startete ganz unter dem Eindruck der Coronapandemie. Wie auch die anderen Spitäler in der Schweiz hat das KSNW am 17. März in den Coronamodus gewechselt. Bis am 26. April wurde auf nicht dringliche Operationen verzichtet, ambulante Sprechstunden und Physiotherapien wurden nahezu komplett eingestellt.

Patientenzahlen bleiben vorerst tief

Wie stark sich dies auf die Finanzen des Spitals auswirke, sei noch nicht absehbar. Weil der Tourismus wohl noch für längere Zeit stillstehe, rechnet Urs Baumberger, dass erst diesen Sommer die Patientenzahlen wieder das gewohnte Niveau erreichen. Die Obwaldner Regierung unterstützte ihr Spital mit einer Soforthilfe für 4,4 Millionen Franken (siehe Ausgabe vom Donnerstag). In Nidwalden komme man ohne staatliche Soforthilfe aus, dank der genügend hohen Liquidität, sagt Urs Baumberger.