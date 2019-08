Das Stanser Einbahnsystem kollabiert schon am Tag eins

Das Stanser Einbahnsystem war am Donnerstag dem Feierabendverkehr nicht gewachsen. Am Morgen war man damit noch gut gestartet. Einheimische und viele Obwaldner brauchten vor allem im Feierabendverkehr einige Geduld.

Im Dorfzentrum geht am Abend lange nichts mehr. (Bild Markus von Rotz)

In beide Richtungen in Stans geht nichts mehr. (Bild Chrigel Markoff)

In der Schmiedgass in Stans gibts kein Durchkommen. (Bild: Richard Pickis)

Das Einbahnsystem von Stans kollabiert am ersten Abend, nichts geht mehr auf den diversen Strassen. (Bild Markus von Rotz)

Stau auch auf der Buochserstrasse. (Bild Markus von Rotz)

Langer Stau auf der Stansstaderstrasse am ersten Tag des Einbahn-Versuchs-Betriebs in Stans. Die Aufnahme entstand während des Feierabendeverkehrs um etwa 17.15 Uhr. (Bild: Matthias Piazza, Stans, 8. August 2019)

Bis zum Allweg in Ennetmoos staute sich der Verkehr am ersten Tag des Einbahn-Versuchs-Betriebes auf der Ennetmooserstrasse in Stans zurück. Die Aufnahme entstand während des Feierabendverkehrs um etwa 17 Uhr vor dem Karli-Kreisel in Stans. (Bild: Matthias Piazza, Stans, 8. August 2019)

Auch von Ennetmoos her braucht es Geduld. . (Bild Markus von Rotz)

Robert-Durrer-Strasse am Abend bei der Post.(Bild Markus von Rotz)

Die geschlossene Ampel beim Karli-Kreisel trägt auch zu Stau bei. .(Bild Markus von Rotz)

Dieses Postauto hat rückwärts gewendet und fährt nun wieder Richtung Buochs davon, ohne den Bahnhof anzufahren.. (Bild Markus von Rotz)

Das «Steinböckli »hat eine eigene Lösung fürs Problem. (Bild Markus von Rotz)

Nicht alle Strassen sind verstopft: Die vom Dorfplatz zum Tellenegg ist menschenleer.. (Bild Markus von Rotz)

Wegen vieler Autos kaum Arbeit für den Verkehrslenker: Die Autos blockieren sich gegenseitig. (Bild Markus von Rotz)

Am Donnerstag, 8. August 2019, startete in Stans ein einjähriger Versuchsbetrieb für ein Einbahnverkehr. Autos fahren auf der Robert-Durrer-Strasse in Richtung Bahnhof und auf der Stansstaderstrasse dorfauswärts in Richtung Karli-Kreisel (Bild, 7.28 Uhr). (Bild: Matthias Piazza, Stans, 8. August 2019)

