Nidwalden Das Wirzweli wartet auf die weisse Pracht Die Übernahme des Skilifts Eggwald durch eine Genossenschaft ist durch die Schlüsselübergabe besiegelt. Franz Niederberger 01.11.2021, 19.03 Uhr

Hanny Odermatt, Geschäftsführerin Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli, übergibt Adolf Durrer, Verwaltungsratspräsident Skiliftgenossenschaft Wirzweli, den Schlüssel. Bild: Franz NIederberger (Wirzweli, 29. Oktober 2021)

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Skilift Genossenschaft Wirzweli (SGW) hatten an der Generalversammlung im vergangenen Juli der Übernahme des Skilifts Eggwald zugestimmt.

Am vergangenen Freitag folgte offiziell die Schlüsselübergabe. Dies nachdem die vorbereiteten Verträge mit der Uertekorporation Dallenwil und der Luftseilbahn Dallenwil – Wirzweli (LDW) unterzeichnet worden waren.

Vorausgegangen war der Entscheid der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG, den Skibetrieb spätestens im Winter 2020/2021 einzustellen. Daraus formierte sich nach der Tourismusversammlung von 2019 die Arbeitsgruppe «Weiterbetrieb Skilift Eggwald». Viele Abklärungen führten zur Gründung die Skilift-Genossenschaft Wirzweli (SGW) als Trägerschaft. Die Zustimmung an der GV 2021 war ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte der Skilift Genossenschaft Wirzweli.

Betriebsleiter und Team stehen in den Startlöchern

Betriebsleiter Hans-Peter Huber steht mit seinem Team in den Startlöchern. Die Organisation des Teams ist definiert, das Betriebskonzept ist erstellt und der notwendige Unterhalt im Detail geklärt. Falls es die weisse Pracht ermöglicht, startet der Skibetrieb am Samstag, 11. Dezember. Die Saison dauert bis am 6. März 2022. Die Genossenschaft behält sich vor die Saison je nach Schneeverhältnissen zu verlängern oder zu verkürzen.

Informationen zu Betriebszeiten und Preisen des Skilifts finden Sie unter www.skilift-wirzweli.ch