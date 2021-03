Delegiertenversammlung Raiffeisenbank Nidwalden: Stefan Flury verlässt den Verwaltungsrat Die Delegierten genehmigten mit der Jahresrechnung einen Gewinn, der wegen coronabedingter Wertberichtigungen leicht tiefer ausfiel als im Vorjahr. 24.03.2021, 15.30 Uhr

(sez) An der Delegiertenversammlung der Raiffeisenbank Nidwalden, die kürzlich stattfand, standen nebst vier Wiederwahlen ein Austritt aus dem Verwaltungsrat und die Neuwahl der Revisionsstelle an. Die Abstimmungen der 164 Delegierten Nidwalden wurden – wie schon im Vorjahr – schriftlich durchgeführt. Im ebenfalls schriftlichen Jahresbericht des Präsidenten zuhanden der Delegiertenversammlung stellt Bruno Poli fest, dass die Bank trotz aller Herausforderungen hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist. Neben einem erfreulichen Wachstum in allen Sparten habe man es auch geschafft, einen massgeblichen Beitrag an die neue Corporate Governance der Raiffeisen-Gruppe zu leisten, indem sie bei der Schaffung der Eignergremien mitgewirkt und das Präsidium des Rats der Raiffeisenbanken übernommen habe. Dies schreibt die Raiffeisenbank Nidwalden in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.