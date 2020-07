Der Abfall landet immer öfters auf der Weide – und damit auch im Kuhmagen Littering ist nicht nur in der Stadt ein Problem. Verantwortungslose Ausflügler entsorgen ihren Abfall am Wegesrand – und sind sich wohl der tragischen Konsequenzen nicht bewusst. Matthias Piazza 20.07.2020, 18.00 Uhr

Eine Gefahr für Kühe: weggeworfener Abfall wie Getränkedosen, Glas oder Pet. Bild: Stefan Kaiser

Und schwups, landet die leere Alugetränkedose auf der Wiese. Die Dose zum nächsten Güselkübel mitzunehmen, der vielleicht nicht gerade in Reichweite ist, scheint keine Option. Das Phänomen des Litterings im Grünen ist nicht neu. Aber das Problem hat sich verschärft. «In den vergangenen Wochen berichteten mehrere Landwirte, dass die Menge des liegengebliebenen Abfalls auf den Weiden zugenommen hat», sagt Daniel Blättler, gemeinsamer Geschäftsführer der Bauernverbände von Nidwalden, Obwalden und Uri. «Seit Beginn der Coronakrise machen die Leute vermehrt Ausflüge und Ferien in der näheren Umgebung, was eigentlich erfreulich ist, aber leider auch eine Kehrseite hat, die nicht sein müsste», bedauert Daniel Blättler.

Eigentliche Hotspots des Problems gebe es nicht. «Überall, wo Weiden an beliebte Wander- und Spazierwege angrenzen, findet man liegengebliebenen Abfall.» Seiner Beobachtung nach würden sich vor allem Besucher aus urbanen Gebieten verantwortungslos verhalten, da diese weniger Bezug zur Landwirtschaft hätten und sich darum der Konsequenzen ihres Tuns gar nicht bewusst seien. «Fühlen sie sich unbeobachtet, landet der Abfall schnell auf der Wiese.»

Scharfe Teile von Aludosen verursachen innere Verletzungen

«Besonders schlimm sind Aludosen, die beim Mähen in kleinen Alustückchen auf dem Feld zurückbleiben. Die rassiermesserscharfen Teile verletzen Speiseröhre und Magen», weiss Daniel Blättler. «Die Tiere erleiden innere Verletzungen und es kommt zu Entzündungen und Schmerzen. In der Folge fressen sie nicht mehr, magern ab, und sterben im Extremfall.» Manchmal könne eine (mehrere tausend Franken) teure und von den Bauernfamilien berappte Operation den Tod verhindern. In vielen Fällen müsse eine Kuh mit Abfall im Magen aber notgeschlachtet werden. «Dem Bauer kann so schnell ein Schaden von wenigen hundert bis mehreren tausend Franken entstehen, den er im schlimmsten Fall aus eigener Tasche berappen muss, wenn er dafür nicht versichert ist.»

Auch ein weiteres Phänomen tritt öfters auf: Hundebesitzer, welche den Hundekot nicht entsorgen oder ihn im Plastiksack auf die Wiese werfen. «Über Hundekot wird der Bandwurm übertragen», erläutert Daniel Blättler das Problem.

Mehr Abfallkübel an den Spazier- und Wanderwegen aufzustellen sei auch keine Lösung. «Diese würden für den Haushaltmüll missbraucht werden, um die Sackgebühren zu umgehen», ist sich Daniel Blättler sicher.

Darum bleibe nichts anderes übrig, als immer wieder an die Leute zu appellieren, keinen Abfall liegenzulassen. Auch Plakate des Schweizer Bauernverbandes weisen schon seit Jahren auf das Problem hin, so etwa mit Slogans wie «Abfall macht mich krank» oder «Dankeschön für saubere Wiesen». «Leider bringen solche Kampagnen nicht den gewünschten Erfolg», bedauert Daniel Blättler.

Ein Beispiel einer Anti-Littering-Kampagne aus Lenzburg.

Bild: Chris Iseli

Problem ruft nationale Politik auf den Plan

Nun hat sich auch die nationale Politik dem Problem angenommen. Mit einer im vergangenen Monat eingereichten Motion beauftragt der Ständerat den Bundesrat, sich wirksame Massnahmen gegen das Littering auf Wiesen und Feldern überlegen. Der Schweizer Bauernverband freut sich über die nationale Unterstützung, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Abfälle auf Wiesen und Feldern sorgten nicht nur für viel Aufräumaufwand für die Bauernfamilien und bedrohten die Tiergesundheit. Harte Abfallteile könnten auch die landwirtschaftlichen Maschinen beschädigen. Zudem seien Zigarettenstummel oder Plastik praktisch unzerstörbar und verschmutzten über Jahrzehnte die Natur und den Boden.