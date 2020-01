Der Bäuerinnenverband Nidwalden geht mit frischem Wind ins 2020 Der Bäuerinnenverband wählte Monika Lussi zur neuen Präsidentin. Marion Wannemacher 24.01.2020, 18.00 Uhr

Frisch in den Vorstand des Bäuerinnenverbandes NW gewählt: Clelia Waser-Kempf, Monika Lussi-Vogler (Präsidentin) und Priska Niederberger-Zimmermann (von links). Bild: Marion Wannemacher (Stans, 23. Januar 2020)

Das muss man dem Bäuerinnenverband in Nidwalden lassen: Deren Vorstand bestreitet jeweils über zweistündige Generalversammlungen – langweilig sind sie aber nicht. So schneite am Donnerstagmittag Heinrich Küttel als vermeintlicher Polizist in die GV im Pestalozzisaal Stans herein und verteilte der Präsidentin Claudia Käslin-Barmettler, der Vizepräsidentin Bernadette Odermatt-Felber und Monika Barmettler-Luchsinger Bussen mit der wiederholten Mahnung: «Machen Sie das nicht wieder, sonst sind Sie nicht mehr lange im Vorstand!» Statt langatmiger Reden und gegenseitiger Würdigungen, verabschiedeten sich die drei Vorstandsfrauen nach acht- bis zehnjähriger Tätigkeit auf humorvolle Art aus ihren Ämtern.

Mit warmen Worten empfahl die bisherige Präsidentin Claudia Käslin ihre Nachfolgerin zur Wahl: «Monika Lussi-Vogler ist für den Verband so etwas wie ein Lottosechser», sagte sie. Niemand vom Vorstand sei für das Amt der Präsidentin bereit gewesen. Also habe man eine Frau gesucht, die neu in den Vorstand komme und diesen gleich auch noch präsidiere. Als Gast habe Monika Lussi dem Vorstand im vergangenen Jahr bei Sitzungen und Anlässen über die Schulter geschaut.

Die «Neue» stammt ausgerechnet aus Obwalden

Die neue Präsidentin hat gleich mehrere Berufsausbildungen als Kauffrau und Buchhalterin abgeschlossen und betreute zuletzt bei der Fenaco Landi Treuhand in Sursee die Landis der Zentralschweiz buchhalterisch und betriebswirtschaftlich. Verheiratet ist die 27-Jährige mit Michael Lussi, beide haben einen Sohn. Das Ehepaar führt den Betrieb Rochushostatt in Oberdorf. Im Winter führen sie auf dem Betrieb ein kleines Hofgastro. Herzhaften Applaus erntete die gebürtige Obwaldnerin aus Flüeli-Ranft für ihre Zusage: «Ich verspreche euch, dass ich trotz Obwaldner Dialekt immer für die Nidwaldner Landwirtschaft einsetzen werde.» Verstärkung erhält das Vorstandsteam ausserdem von Priska Niederberger-Zimmermann aus Buochs und Clelia Waser-Kempf aus Stans.

Mit einem Minus von 1655 Franken bei einem Ertrag von 17539 Franken schloss die Jahresrechnung des Bäuerinnenverbandes. Den Fehlbetrag begründete Kassiererin Sandra Barmettler mit den Kosten für einen Flyer, um Mitglieder zu werben. Dieser wurde an der Iheimisch verteilt. Auch habe der Verband an der Viehschau wetterbedingt weniger eingenommen.

In ihrem letzten Jahresbericht blickte die scheidende Präsidentin Claudia Käslin auf spannende Aktivitäten zurück. Die Bäuerinnen in Nidwalden konnten sich im vergangenen Jahr kreativ betätigen, aus Wachstuch Taschen nähen oder aus Paletten kreative Ständer zum Dekorieren basteln oder sich Tipps zum Sterilisieren und Einmachen holen. Ein gern besuchter Anlass in jedem Jahr ist der Kurs zum Osterhasengiessen.

Wer als Bäuerin in die Direktvermarktung hofeigener Produkte einsteigen wollte, konnte sich an einem Abend darüber informieren. Der Bäuerinnenverband präsentierte sich ausserdem an der Ihemisch in Buochs. Auch politisch sind die Bäuerinnen aktiv: Aus dem Forum Landwirtschaft engagieren sie sich in Arbeitsgruppen zu Themen wie Raumplanung oder Landwirtschaft und Tourismus.

An einer Fachtagung im September gingen rund 20 Teilnehmer dem Thema «Gesund leben auf dem Bauernhof» nach. Mirjam Würsch von der Fachstelle KAN der Katholischen Kirche Nidwalden berichtete vom wirtschaftlichen Druck, dem administrativen Aufwand moderner Betriebe und der Herausforderung des Zusammenlebens verschiedener Generationen unter einem Dach. Die Belastungen könnten bis zum Burn-out führen. Auch diesen Herbst sei eine Weiterbildung dazu geplant.

Grosse Verantwortung für Biodiversität

Ihre Freude über das Engagement der Bäuerinnen drückte Landratspräsidentin Regula Wyss aus. «Ihr tragt mit an der grossen Verantwortung auf euern Betrieben in der Nachhaltigkeit, Biodiversität, Tierhaltung.» Sie ermutigte die Bäuerinnen aber auch zum gleichberechtigten Miteinander mit dem Ehepartner und forderte sie auf, ihren Platz in der Geschäftsleitung einzunehmen.

Ein gutes Erntejahr, nicht zu trocken und nicht zu nass wünschte Regierungsrat Joe Christen den Landfrauen. «Man merkt es euch an, ihr seid nicht nur mit Hand und Sachverstand an der Arbeit, sondern auch mit dem Herz dabei.»

.