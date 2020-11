Der Bedarf bei der Kinderbetreuung steigt weiter an Seit 10 Jahren bietet das SRK Unterwalden Kinderbetreuung zu Hause an - mit immer grösserer Nachfrage. Jetzt gibt es eine Zunahme durch Kinder, die wegen Erkältungssymptomen nicht in die Schule oder Kita können. Marion Wannemacher 16.11.2020, 05.00 Uhr

Fürsorglich zieht Cordula Gerig Mattia die Mütze wieder hoch. Sie ist dem Dreijährigen über die Augen gerutscht. An der Seite des Buggy läuft Marlon, der grosse Bruder von Mattia. Er hat heute keinen Kindergarten. Von weitem könnte man meinen, eine Mutter ist unterwegs mit ihren Kindern. Die drei sind ein eingespieltes Team. Cordula Gerig ist als Kinderbetreuerin zu Hause im Einsatz auf Auftrag des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Unterwalden.



Cordula Gerig mit Mattia (im Buggy) und Marlon Kollros unterwegs in Sarnen.

Claudia Kollros, die Mutter von Mattia, Marlon (5 Jahre) und Elio (6 Jahre), der gerade in der Schule ist, zeigt sich dankbar für das Betreuungsangebot. Söhnchen Mattia hatte als Frühchen mit Trisomie 21, einem Darminfekt und einem Loch im Zwerchfell einen schwierigen Start ins Leben, mittlerweile hat sich eine Schilddrüsenüberfunktion heraus gestellt. Weitere gründliche Untersuchungen stehen regelmässig an. Manchmal muss Mattia auch notfallmässig zum Arzt. «Wenn ich beim SRK Unterwalden anrufe, weiss ich dass jemand kommt. Cordula gehört für uns zur Familie, die Kinder haben sie mega gern.» Auch die für die Eltern so nötige gemeinsame Auszeit einmal im Monat zum Ausgehen oder einfach nur mal ohne Kinder zu sein sind so möglich.



Familienhilfe innerhalb von vier Stunden aufgleisen

Seit zehn Jahren bietet das SRK Unterwalden die Kinderbetreuung zu Hause an. Der Kantonalverband gehörte bei weitem nicht zu den Vorreitern. «Die Familienstrukturen auf dem Land funktionierten damals noch so, dass man sich in Notfällen meistens selber organisierte», erzählt Franziska Schöpfer, Geschäftsleiterin vom SRK Unterwalden. Durch den Wandel der klassischen Familienhilfe und die Veränderungen in den traditionellen Familienstrukturen entstand eine Lücke für die schnelle Familienhilfe. «Der Grundgedanke des Kinderbetreuungsdienstes zu Hause hiess, innerhalb von vier Stunden die Familie unterstützen zu können, eine Lücke, die das SRK auch heute noch abdeckt».



Mit fünf Mitarbeiterinnen startete das Angebot damals. Der Bedarf war anfänglich mit 50 bis 200 Einsatzstunden im Jahr nicht so gross. Vor drei Jahren steigerte er sich dann auf über 1000 Stunden und wuchs 2018 und 2019 bis fast aufs Doppelte an. In diesem Jahr liegt auch aufgrund von Corona die Zahl der Einsatzstunden bis jetzt im November sogar schon bei 2266 Einsatzstunden.

Brigitte Häcki, Leiterin Kinderbetreuung zu Hause, SRK Unterwalden.

Brigitte Häcki, Leiterin der Kinderbetreuung zu Hause führt die Gründe für den sprunghaften Anstieg vor Jahren zum einen auf den Bekanntheitsgrad der Dienstleistung aber auch auf den gesellschaftlichen Wandel zurück. «Die mehrfache Belastung von Müttern, die im Berufsleben stehen, nimmt zu, aber auch die Anzahl der Eltern mit psychischen Problemen und der Anteil alleinerziehender Mütter. Eine Mutter ohne Partner mit ständiger Präsenz braucht Zeitfenster für soziale Kontakte und Psycho-Hygiene», wie sie es formuliert.



Klassische Notsituationen, in denen Kinderbetreuerinnen zu Hause gefragt sind, treten ein, wenn beispielsweise eine Mutter operiert wird, die reguläre Betreuung durch eine Corona-Erkrankung ausfällt, die Lücke in einem Betreuungswechsel geschlossen werden muss, die Mutter unter mehrfacher Belastung leidet oder die Kinder krank werden. «Wir stellen bereits einen Anstieg durch Kinder fest, die wegen Erkältungssymptomen zur Zeit nicht in die Schule oder Kita können», berichtet Brigitte Häcki.

Cordula Gerig, Kinderbetreuerin vom SRK Unterwalden mit Marlon (grüne Mütze) und Mattia Kollros.

Zur Zeit setzt das SRK Unterwalden an die 10 Betreuerinnen in Ob- und Nidwalden ein. Es sind Frauen, die eine sinnvolle Beschäftigung suchen, die im Teilzeitbereich arbeiten, Familienfrauen, Grossmütter oder Fachfrauen Betreuung Kleinkind, die eine Übergangslösung bis zum Stellenantritt suchen. Cordula Gerig beispielsweise ist ausgebildete Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin und Familienfrau. «Ich mache meine Arbeit sehr gern», erzählt sie. «Ich erfahre eine riesige Dankbarkeit und Wertschätzung. Wenn man die Schicksale und Situationen in manchen Familien sieht, lernt man die eigene Realität wieder anders einzuschätzen», findet sie.



Notfall ging um 8.20 Uhr ein, um 11 war die Kinderbetreuerin da

Ein hohes regelmässiges Einkommen können die Kinderbetreuerinnen nicht erwarten, es ist jedoch eine bezahlte Arbeit im Stundenlohn. «Sie brauchen ein sehr grosses Herz, müssen empathisch, belastbar und flexibel sein und den Mut haben, eine Herausforderung anzugehen.» Die Einsätze können von drei bis elf Stunden dauern, manche erweisen sich als langfristige Unterstützung. Brigitte Häcki erzählt das Beispiel eines Notfalls, der sich am selben Morgen ereignet hat. Um 8.20 Uhr ging der Notruf ein, um 11 Uhr war die Kinderbetreuerin bereits vor Ort. «Sie hat einfach ihre eigenen Pläne, den Einkauf hintenan gestellt», lobt sie deren Einsatzbereitschaft.

«Ich habe die tollsten Mitarbeiter.»



Zu den Herausforderungen für die Betreuerinnen zählen laut ihren Angaben, die Erziehungshaltung und das Menschenbild einer Familie stehen lassen zu können. «Es ist nicht unsere Aufgabe, grundlegende Dinge zu verändern. Wenn in einer Familie die Kinder vor dem Fernseher essen dürfen, dann ist das in dieser Familie so». Die Leiterin mit 20-jähriger Erfahrung als Krippenleiterin kann nicht nur den Eltern helfen, sondern auch den Betreuerinnen im Coaching viel mitgeben.





Rein finanziell trägt sich das Angebot nicht selber. Das Nationale und Kantonale Tote Kreuz spricht Gelder, lokale Organisationen unterstützen das SRK Unterwalden. Der Kiwanis Club Obwalden finanziert zum zehnjährigen Jubiläum Globi-Bücher für Familien, in den Kinderbetreuerinnen eingesetzt werden.

In der Sensibilisierung für die Finanzierungsfrage sieht Geschäftsleiterin Franziska Schöpfer ihr Ziel für die kommenden zehn Jahre. «Auch die öffentliche Hand muss den Bedarf für diese wichtige Unterstützung von Familien zu Hause wahrnehmen und sich nicht auf die Finanzierung von Krippenplätzen und Tagesbetreuung beschränken. Es kann nicht sein, dass eine NGOs diese wichtige Unterstützung und Entlastung von Familien alleine stemmen.»





Kosten der Dienstleistung werden eingestuft anhand steuerbarem Einkommen der Familie, 10 bis 41 Franken pro Stunde. Hotline 041 500 10 88 von Montag bis Sonntag 06.30 – 20.30 Uhr. www.srk-unterwalden.ch