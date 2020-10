Der Buochser Jodlerausflug endet in der Quarantäne – 38 Leute betroffen Eine Jodlerin steckt sich wohl unwissentlich mit dem Coronavirus an und geht mit dem Buochser Jodlerklub auf einen Ausflug. Nun müssen 38 Leute bis am Mittwoch zu Hause bleiben. Matthias Piazza 02.10.2020, 18.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Jodlerklub Heimelig Buochs am letztjährigen Jahreskonzert. Bild: Rosmarie Berlinger (Buochs, 27. April 2019)

Der Jodlerklub Heimelig Buochs liess sich wegen Corona nicht die Laune verderben. «Nach intensiver Diskussion war man sich einig, auf die viertägige Jodlerreise nach Deutschland zu verzichten», sagt Vereinspräsident Sepp Barmettler. Dafür ging's am vergangenen Wochenende mit dem Car auf einen Ausflug nach Brig, «um wieder einmal etwas fürs Gemüt zu machen».

Die 24 Mitglieder mit Partner genossen den Aufenthalt im Wallis, besichtigten einen Weinberg. Nach der Heimreise litt eine Jodlerin unter leichtem Fieber. Der selbentags durchgeführte Test brachte die Gewissheit an den Tag: Sie ist mit Covid-19 angesteckt. Das hatte für die Teilnehmer der Reisegruppe weitreichende Konsequenzen: Sie sind seit Dienstag und noch bis am Mittwoch in Quarantäne, dürfen also die Wohnung nicht verlassen.

«Während der Proben, die wir seit 20. August wieder abhalten, und auch am Ausflug waren wir immer vorsichtig, hielten die Abstände ein. Auf der Reise achteten wir darauf, dass unsere Gruppe nicht mit anderen Leuten in Kontakt kam. Nun ist es halt doch passiert», bedauert Sepp Barmettler. Nun mache man halt das Beste daraus und arrangiere sich mit der Situation. Für ihn selber als Landwirten habe die Quarantäne nicht so grosse Konsequenzen. Doch andere Vereinsmitglieder könnten ihrer Arbeit nicht nachgehen.

Doch die Zeit dieser Quarantäne gehe auch vorbei. «Wir freuen uns schon auf die Älplerchilbi-Messe vom 25. Oktober, welche wir unter Einhaltung der Schutzmassnahmen mitgestalten dürfen und im Fernsehen übertragen wird.»

Bei einer Veranstaltung angesteckt

Die Frau steckte sich als Mitwirkende bei einer Veranstaltung vor dem Ausflug an, wie Karen Dörr, Leiterin des Gesundheitsamtes Nidwalden, auf Anfrage sagte. Die Frau sei nach der Ansteckung nicht mit noch mehr Personen in Kontakt gekommen, sodass sich die Quarantäne auf die Reisegruppe und die Familie der Frau beschränke – gesamthaft 38 Personen. Unter den mehreren getesteten Personen aus der Reisegruppe habe bisher eine Person ein positives Ergebnis erhalten.

Da das Hotel und das Carunternehmen nicht im Kanton Nidwalden ansässig sind, könne sie nicht sagen, ob die Schutzkonzepte eingehalten wurden. Für die Kontrolle der Umsetzung der Schutzkonzepte seien die Standortkantone zuständig. «Der Vorstand des Vereins konnte aber sehr schnell eine Namensliste der mitgereisten Vereinsmitglieder liefern, sodass das Contact-Tracing sehr schnell initiiert werden konnte.»

Es ist gemäss Karen Dörr erst der zweite Fall in Nidwalden, wo der Kantonsarzt eine grössere Zahl von Personen in Quarantäne geschickt hat. Allerdings habe der Coronafall im Engelberger Club Gletscherspalte auch dem Nidwaldner Gesundheitsamt wegen des Contact-Tracings viel Arbeit beschert. Im vergangenen Monat wurde ein Besucher der «Gletscherspalte» positiv auf das Virus getestet. Sämtliche Mitarbeiter und Gäste, welche sich im Club aufhielten, mussten in Quarantäne gehen. Betroffen waren rund 300 Personen aus mindestens 14 Kantonen.