Das Investment steht – jetzt will Oberdorf den Landsgemeinde-Parkplatz definitiv kaufen Die Rietpark Immobilien AG soll das Baurecht des hinteren Landsgemeindeplatzes erhalten: Mit einem Ja zur Vergabe des Baurechts erhofft sich die Gemeinde langfristige Zinseinnahmen. 25.08.2020, 15.30 Uhr

Am 27. September stimmt das Oberdorfer Volk über den definitiven Erwerb der Parzelle ab. Archivbild: Corinne Glanzmann

(mah) Die Gemeinde Oberdorf will die Bauparzelle nördlich des Landsgemeindeplatzes käuflich vom Kanton erwerben: Das Volk stimmte 2015 bereits über den Kaufrechtsvertrag zwischen dem Kanton Nidwalden und der Gemeinde ab, der eine Ausarbeitung von Plänen überhaupt möglich machte (wir berichteten). Diesen hat das Stimmvolk mit 72 Prozent angenommen – inzwischen stimmte auch der Landrat dem Vorhaben zu. Mit der Volksabstimmung vom 27. September will die Gemeinde das sogenannte Bauvorhaben «Baufeld A» weiterverfolgen: Die Parzelle soll nach dem Kauf im Baurecht an einen Investor weitervergeben werden, heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde.