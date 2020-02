Der Kanton hält an der Umfahrung Stans West fest

(cgl) Der Verkehr ist in den letzten Monaten ein Dauerbrenner in Nidwalden. Dazu geführt haben sicherlich der gescheiterte Einbahnversuch in Stans und das Chaos rund um die Autobahn A2 im vergangenen Sommer. «Der Druck von politischer Seite und von den Gemeinden steigt», stellt der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger fest. Dieses Jahr will er neben der Entlastungsstrasse Stans West weitere grosse Brocken in den Landrat bringen. Soeben im Regierungsrat behandelt wurde ein Postulat zur Zentralbahn. Die Landräte Andreas Gander und Hans-Peter Zimmermann (beide CVP/Stans) kritisieren, dass die Bahnübergänge in Stans oft geschlossen sind, was zu Rückstaus führt und auch den Busverkehr beeinträchtigt. Die Regierung soll eine barrierefreie Querung prüfen. Dieser Forderung kommt die Exekutive laut Niederberger nach. Sie will für die Zentralbahn verschiedene Varianten prüfen. «Zur Debatte stehen eine Tieferlegung der Gleise, eine Hochbahn oder auch eine Verschiebung des Bahnhofs», sagt Josef Niederberger. Klar ist für ihn: «Das kostet viel Geld. Deshalb soll der Landrat entscheiden, ob er diese Variantenprüfung will.» Bereits geprüft hat die Baudirektion die Möglichkeit, bei der Buochserstrasse und der Stansstaderstrasse Unterführungen zu bauen. Diese sind realisierbar, aber sie haben grossen Einfluss auf das Ortsbild. Josef Niederberger sagt es so: «Das sind riesige Monster.» Hängig sind ausserdem die Motionen für ein Gesamtverkehrskonzept für den Kanton Nidwalden und die Verkehrsplanung im Grossraum Kreuzstrasse. Für Letzteres wurde ein Objektkredit von 220000 Franken beschlossen. Die Beantwortung dieser Vorstösse wird ebenfalls in der nächsten Zeit dem Landrat unterbreitet, erklärt Josef Niederberger. «Dem Regierungsrat ist es wichtig, dass eine gute Koordination unter den verschiedenen Anliegen, die alle in die gleiche Richtung gehen, gewährleistet ist.»