Der Kanton Nidwalden sucht einen Chef-Raumplaner Die Leitung des Amts für Raumentwicklung ist seit Anfang 2019 interimistisch besetzt. Die Regierung beantragt eine Stelle beim Landrat. Martin Uebelhart 12.09.2020, 05.00 Uhr

Seit der Pensionierung von Markus Gammeter als Vorsteher des Amts für Raumentwicklung Anfang 2019 hat Viktor Schmidiger ad interim die Amtsleitung übernommen – neben seiner Aufgabe als Leiter des Amts für Gefahrenmanagement.

Nun hat der Kanton Nidwalden die Leitung des Raumentwicklungsamtes ausgeschrieben. «In der letzten Zeit haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir weiter verfahren wollen», sagt Baudirektor Josef Niederberger auf Anfrage. Eine Option sei gewesen, alles weiterzuziehen wie bisher, weil es gut laufe. Auf der anderen Seite sei auch von aussen her festgestellt worden, dass Schmidiger mit der operativen und strategischen Leitung beider Ämter eine grosse Last zu bewältigen habe. Komme hinzu, dass im Amt für Gefahrenmanagement etwa das ganze Thema Buoholzbach viel Arbeit bedeute. Nicht zuletzt sei auch aus dem Landrat ein gewisser Druck gekommen.

Viele raumplanerische Fragen zu klären

In der kommenden Zeit kämen beim Kanton viele raumplanerische Fragen auf den Tisch. Im Weiteren stehen infolge des neuen Planungs-und Baugesetzes (PBG) die Überarbeitung der Bau- und Zonenreglemente (BZR) mit den Gesamtrevisionen der Nutzungsplanungen in allen Nidwaldner Gemeinden an. «So sind wir einig geworden, für das Amt für Raumentwicklung wieder eine eigene Leitung zu suchen», sagt Josef Niederberger.

«In meiner Beurteilung ist das Amt für Raumentwicklung eines der wichtigsten Ämter für den Kanton.» Es habe viele Querschnittaufgaben zu bewältigen und stehe in steter Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den anderen Abteilungen der kantonalen Verwaltung. Ziel sei es, in dem wichtigen Bereich die Dienstleistung gegenüber dem Bürger in Zukunft zu verstärken.

Josef Niederberger, Baudirektor Kanton Nidwalden und Nationalrat. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Bewusst sei ihm, dass es für die sehr spezielle Stelle nicht haufenweise geeignete Personen gebe. Neben den entsprechenden Fachkenntnissen sind im Stelleninserat auch ein überzeugendes Auftreten und eine hohe Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit gefragt. Nicht vorgesehen ist laut dem Baudirektor, anderswo jemanden abzuwerben.

Stelle soll kommendes Jahr besetzt werden

Für die Stelle braucht es zusätzliche 100 Stellenprozente in der Baudirektion. «Der Regierungsrat wird diese Leistungsauftragserweiterung im Rahmen der Beratung des Budgets im November dem Landrat vorlegen», so Niederberger. «Ich habe die Erlaubnis erhalten, die Position schon jetzt auszuschreiben. So können wir die Bewerbungen bereits sichten.» Besetzt werden könne die Stelle erst nach der Genehmigung durch das Parlament.

Die neue Amtsleiterin oder der neue Amtsleiter werde so voraussichtlich die Arbeit im Verlaufe des kommenden Jahres aufnehmen können, sagt Niederberger. Die Person könne frühestens auf Ende November ihre derzeitige Stelle kündigen. Dann dauere es je nach Kündigungsfrist drei bis sechs Monate, bis sie anfangen könne.