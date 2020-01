Der Musikverein Hergiswil lädt zur blasmusikalischen Städtereise Gastdirigent am Jahreskonzert ist Mario Schubiger. Kurt Liembd 21.01.2020, 18.46 Uhr

Der Musikverein Hergiswil am vergangenen Jahreskonzert Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 25. Januar 2019)

New York, Chicago, Mallorca, Luzern, Israel, Holland: Aus all diesen Orten präsentiert der Musikverein Hergiswil am Wochenende eine bunte Mischung an Melodien, welche diese Städte und Orte einzigartig machen. «Unter dem Motto ‹Städtereisen› werden wir das Publikum verführen und zum Schwelgen bringen», verspricht Präsidentin Carmen Blättler.

In der Tat: Das Spektrum reicht geografisch von der Stadt Luzern über New York bis nach Israel und inhaltlich von klassischen Musicals über jüdische Musik bis zu amerikanischem Jazz.

Premiere für Dirigent Mario Schubiger

Nach zwei Jahren Unterbruch infolge Sanierung der Schulanlage findet das Jahreskonzert nun wieder in der Aula Grossmatt statt. «Wir freuen uns sehr, wieder in der Aula musizieren zu dürfen, denn Akustik und Atmosphäre gefallen uns sehr», sagt Carmen Blättler. Das wissen auch alle Musikkorps, welche letztes Jahr in dieser Aula am Innerschweizer Musikfest aufspielten. Ebenfalls gastierte in dieser Aula letztes Jahr die Feldmusik Sarnen mit einem Galakonzert.

Wenn nun am Wochenende die Hergiswiler Musik dort ihr traditionelles Jahreskonzert präsentiert, so geschieht dies erstmals unter der Leitung von Mario Schubiger. Der 52-jährige Musiker und Dirigent leitete schon zahlreiche Musikkorps und amtet beruflich als Musikschulleiter in Horw. Es ist seine Premiere mit dem Musikverein Hergiswil und zugleich sein Abschied, weil Mario Schubiger als Gastdirigent im Einsatz steht. Ab März 2020 wird er dann vom neuen Dirigenten Alain Hürzeler abgelöst.

Aula ist auch beliebter Konzertsaal

Die Besucher werden am Wochenende in den Genuss eines abwechslungsreichen Konzertes kommen. So überrascht «Valldemossa», eine Stadt auf Mallorca, musikalisch mit mediterranem und spanischem Flair. Formal als klassische Rhapsodie aufgebaut, wechseln sich darin ruhige, besinnliche Passagen mit rhythmisch expressiven Teilen ab. Orientalisch wird es bei den «Israeli Folk Songs» mit jüdischen Klängen nicht nur aus Israel, sondern auch aus Marokko, Tunesien und dem Jemen. Wieder in westlichen Gefilden gibt es beste Unterhaltung aus der New Yorker Szene mit allen Schattierungen des pulsierenden «Big Apples». Auf dem Programm stehen zudem Querschnitte aus zwei Musicals: «Chicago» aus der Zeit des frühen Jazz und «Mozart», welches das aufregende und tragische Leben Mozarts als Mensch und Genie beschreibt.

Geradezu einheimisch dazu tönt «A Salute from Lucerne», die Festkomposition von Christoph Walter für das Eidgenössische Musikfest 2006 in Luzern. Pikant dabei: An diesem Musikfest war auch Hergiswil einer der Austragungsorte, wo damals in der Aula Grossmatt nicht weniger als 72 Musikkorps aus der ganzen Schweiz aufspielten.

Jahreskonzert Musikverein Hergiswil: Freitag, 24. Januar, und Samstag, 25. Januar 2020, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula Grossmatt. Eintritt frei, Türkollekte. Nach dem Konzert Festwirtschaft im Loppersaal mit Tombola. www.mvhergiswil.ch