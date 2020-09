Reportage Der Nidwaldner Bau der Superlative

ist in die Höhe geschossen Der Ersatzbau auf dem Waffenplatz Wil nimmt Formen an. Auch das oberste Geschoss dieses Logistikgebäudes ist nun im Rohbau vollendet. Matthias Piazza 02.09.2020, 05.00 Uhr

Hier wird mit der grossen Kelle angerührt. Dass es sich nicht um den Bau eines Wohnhauses oder eines normalen Bürogebäudes handelt, wird einem klar beim Anblick der Decke – in 6,5 Metern Höhe. Zum Vergleich: Ein normaler Raum ist 2,4 Meter hoch. Baumstämme stützen die Decke ab, damit sie sich während des Austrocknens nicht verformt beim Erstellen weiterer Stockwerke.

Der Rohbau des Ersatzbaus Süd auf dem Waffenplatz Wil steht. Bild: Urs Hanhart (Oberdorf, 27. August 2020)

Einfach so hat man sich logischerweise nicht für diese enorme Höhe entschieden. Wir stehen im Erdgeschoss des Ersatzbaus Süd, südlich des Waffenplatzes Wil bei Oberdorf. Hier sind ab Frühling 2021 die grossen Fahrzeuge der Swissint parkiert. «Eine Höhe von 4,2 Metern müssen wir garantieren, damit ein Tiefanhänger mit einem aufgeladenen Fahrzeug in dieser Einstellhalle Platz hat», erklärt Bauherr Christoph Gander, Leiter des Hochbauamtes Nidwalden.

Rund doppelt so gross wie normal

Grosse Fahrzeuge brauchen auch grosse Tore. 49 Quadratmeter gross sind die acht Garagentore. «Im Prinzip ist alles gut doppelt so gross wie bei einem gewöhnlichen Bau», sagt Christoph Gander. 84 Meter lang, 26 Meter breit und 16 Meter hoch wird das Gebäude, 11 Millionen Franken betragen die Kosten, die der Kanton beisteuert. Die Nidwaldner hatten diesem Objektkredit im September 2018 mit 59,9 Prozent zugestimmt. «Das ist in den letzten zwanzig Jahren das zweitteuerste Hochbauprojekt, das der Kanton realisiert», erzählt Christoph Gander. Nur für den Neubautrakt des Stanser Kollegis, der 2014 erstellt wurde, investierte der Kanton noch 3 Millionen Franken mehr. Auch die Zusammenarbeit mit dem Bund (das Gebäude gehört ihm im Stockwerkeigentum zu 45 Prozent) sei für den Kanton Nidwalden ein Novum. «Das braucht viel Koordination», so Gander.

Mitauslöser für die Realisierung dieses multifunktionalen Gebäudes war der Umstand, dass die Halle 3 auf dem Flugplatz Buochs abgebrochen werden muss, womit die Swissint einen neuen Standort für ihre Fahrzeuge suchen musste. Im ersten Obergeschoss des Ersatzbaus Süd werden die Sanitätsausbildung der Swissint sowie Lager und Büros untergebracht. Darum beteiligt sich der Bund mit 9,2 Millionen Franken am Projekt. Auch das kantonale Zeughaus zügelt nächstes Jahr auf die andere Strassenseite, in das zweite Obergeschoss des Neubaus. Christoph Gander spricht von deutlichen Verbesserungen. «Das ganze Material des Zeughauses ist dann auf derselben Ebene. Die Armeeangehörigen der Swissint können dann auf dem eigenen Areal aus- und abgerüstet werden. Bis jetzt mussten sie mehrmals die Kantonsstrasse überqueren.» Die Abläufe für die Logistikmitarbeiter verbessern sich ebenfalls spürbar, auch dank der Raumhöhe von 4 Metern und der guten Statik. Platzprobleme gehören damit der Vergangenheit an. Auch Stapler können nun überall zum Einsatz kommen.

Die 85 Parkplätze der Tiefgarage im Untergeschoss mit separater Zufahrt können nicht nur durch die Truppe und Besucher der Logistik benutzt werden. Ausserhalb der Bürozeiten und an den Wochenenden stehen sie auch der Bevölkerung zur Verfügung. Die Tiefgarage gilt als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze auf dem Kiesplatz hinter dem Landsgemeindering, den die Gemeinde Oberdorf einer neuen Nutzung zuführen will.

Bei Bedarf kann um eine Etage aufgestockt werden

In XXL-Ausführung ist auch das Dach, nicht nur wegen der Grösse des Gebäudes. «Bei Bedarf können wir später problemlos noch um ein Stockwerk erhöhen», erklärt Christoph Gander. Auf dem Flachdach kommt eine rund 2000 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage hin, die den Strombedarf des Gebäudes deckt. Überschüssiger Strom wird ins Netz des Elektrizitätswerks Nidwalden eingespeist.

Über den Heizverbund beliefert die Holzschnitzelheizung der Genossenkorporation Stans den Ersatzbau Süd mit Wärme. Sie hat auch die 4063 Quadratmeter grosse Parzelle dem Bund und dem Kanton im Baurecht zur Verfügung gestellt.

Holzelemente als Fassade

Noch dominiert das Grau des Betons. Die nüchterne funktionale Erscheinung bleibt allerdings auch nach dem Innenausbau. Die Hülle hingegen wird aus Holzelementen gebildet, die im Oktober montiert werden. «Damit fügt sich der Bau gut in die Umgebung ein», erklärt Gander.

Gegenwärtig fliessen gemäss Christoph Gander jeden Monat 1,5 Millionen Franken in die Bauwirtschaft, mehrheitlich in die Zentralschweizer, wie er betont. Wenn das Logistikgebäude im Mai des kommenden Jahres seinen Betrieb aufnimmt, werden 6000 Kubikmeter Beton verbaut sein.