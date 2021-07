Landrat Der Regierungsrat sieht gute Perspektiven für junge Berufstätige in Nidwalden In seiner Antwort auf eine Interpellation zur Situation der jungen Berufstätigen in Nidwalden gibt die Regierung Entwarnung. 07.07.2021, 17.12 Uhr

Landrätin Franziska Rüttimann (Die Mitte, Buochs) bittet den Regierungsrat in einer Interpellation um seine Beurteilung des Arbeitsmarkts für Jugendliche und die Arbeitslosensituation im Kanton Nidwalden. Weiter fragt sie laut einer Mitteilung der Staatskanzlei nach Massnahmen, welche der Regierungsrat zur Unterstützung beim Berufseinstieg ergreift. Die wirtschaftliche Unsicherheit in Folge der Coronasituation lässt die Landrätin befürchten, dass viele Lehrabgänger ihre Lehre ohne Anschlusslösung abschliessen und auch Jugendliche am Ende der Schulzeit vor einer ähnlichen Ausgangslage stehen.

In seiner Antwort hält der Regierungsrat fest, dass sich der Lehrstellenmarkt 2021 entgegen den negativen Erwartungen, die durch die Coronapandemie geschürt worden seien, sehr entspannt zeige. So verzeichne beispielsweise das Gastgewerbe, das durch die Pandemie besonders betroffen war, bis Ende Mai erstaunlicherweise eine Zunahme des Lehrvertragseingangs um rund 30 Prozent. Im Gegensatz dazu seien im Detailhandel bisher rund ein Viertel weniger Lehrverträge eingegangen. Auch die jährliche Zwischenumfrage von Ende Januar bei den Jugendlichen, die im Sommer die obligatorische Schule abschliessen, gebe keinerlei Anlass zur Beunruhigung. Lediglich sieben Prozent aller Befragten hätten noch keine Lösung gefunden oder nicht entschieden, was sie nach der Orientierungsschule machen wollten. Aktuell sei die Schulenderhebung im Gang, die Ergebnisse werden Mitte Juli vorliegen.

Zahl arbeitsloser Lehrabgänger auf tiefem Niveau

Die Zahlen der Arbeitslosen und Stellensuchenden, die beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum Obwalden Nidwalden (RAV) gemeldet seien, deuteten auf eine ähnlich entspannte Situation hin, schreibt der Regierungsrat weiter. Zwar sei die Zahl arbeitslos gemeldeter Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Zeitraum August 2020 bis April 2021 leicht angestiegen. Allerdings liege sie nach wie vor auf tiefem Niveau und belaufe sich – gemessen an allen Lehrabsolventen – auf deutlich unter zwei Prozent.

Seit vielen Jahren führe die Berufs- und Studienberatung für alle Lernenden der Berufsfachschule Nidwalden im Abschlussjahr einen Workshop zum Thema «Wie weiter nach der Lehre?» durch. Neben der Vermittlung der vielen Anschlussmöglichkeiten würden beispielsweise auch wichtige Merkmale für einen gelingenden Eintritt in die Arbeitswelt thematisiert, führt die Regierung weiter aus. Das Unterstützungsangebot werde sehr geschätzt und bereite die Jugendlichen zielgerichtet auf die Zeit nach der Lehre vor. Der Regierungsrat kommt laut der Mitteilung in seiner Antwort zum Schluss, dass sich zusätzliche Massnahmen nicht aufdrängen. In zahlreichen Berufen bestehe nach wie vor ein Fachkräftemangel, sodass insbesondere Jugendliche in gewerblich-industriellen Berufen sehr gute Berufsaussichten hätten.

Interpellantin ist erfreut

Grundsätzlich sei sie sehr erfreut, dass sich die Situation nicht so schlimm darstelle wie befürchtet, sagt Franziska Rüttimann in einer ersten Stellungnahme. Die Betriebe seien nach wie vor sehr interessiert daran, junge Leute in Berufslehren auszubilden. «Wenn das so ist, wie die Regierung schreibt, bin ich sehr froh», hält die Buochser Landrätin weiter fest. Was sie etwas bedauere, sei, dass die verwendeten Zahlen aus dem April stammten. «Ich hoffe, dass die Prognosen dann auch so eintreten, wie sie in der Antwort der Regierung erwähnt sind», hält sie weiter fest. (mu)