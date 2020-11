Der Rotary Musikpreis Nid- und Obwalden muss verschoben werden Die Corona-Vorgaben des Bundes zwingen die Veranstalter zur Absage. 01.11.2020, 10.52 Uhr

Vortrag des Perkussionsensembles der Musikschule Sarnen am Rotary Musikpreis 2019. Bild: Martin Uebelhart (Sarnen, 2. Februar 2019)

(unp) Der alle zwei Jahre alternierend von den beiden Rotary Clubs Stans und Obwalden in Zusammenarbeit mit den kantonalen Musikschulen Nid- und Obwalden organisierte Rotary Musikpreis, der Talentwettbewerb für Jugendliche aus Nidwalden und Obwalden, muss um ein Jahr auf 2022 verschoben werden. Die am letzten Mittwoch vom Bundesrat verordneten und vom Kanton Nidwalden mitgetragenen Vorgaben für Veranstaltungen haben das OK unter der Leitung von Patrik Gnos, Stans veranlasst, diesen Entscheid zu treffen.

Die Musikschulen, die Rotary Clubs sowie die bereits angemeldeten und fleissig auf den Event probenden Jugendlichen waren alle hoffnungsfroh, das Jahr 2021 mit vielen musikalischen Leckerbissen starten zu können. Eines sei nach dem Entscheid der Verschiebung gewiss, schreiben die Organisatoren: alle Beteiligten würden sich die Freude an der Musik auch von diesem Virus nicht verderben lassen und freuten sich, die Veranstaltung trotz der Verspätung von einem Jahr mit grossem Enthusiasmus am Samstag, 29. Januar 2022, in Stans durchzuführen.