Der Samichlaus verzichtet in Nidwalden auf Umzüge und grösstenteils auch auf Hausbesuche Wegen des Coronavirus läuft es dieses Jahr in vielen Nidwaldner Gemeinden umgekehrt als sonst üblich. Die Familien besuchen den Samichlaus. Matthias Piazza 02.10.2020, 05.00 Uhr

Samichlaus-Anlässe mit viel Publikum werden dieses Jahr nicht durchgeführt. Bild: André A. Niederberger (Ennetmoos, 6. Dezember 2018)

«Wenn der Samichlaus mit seinem Gefolge Familien besucht, ist der geforderte Abstand von eineinhalb Metern schwierig einzuhalten, besonders in einer kleinen Stube», begründet Armin Gander, Schreiber des Sankt-Nikolaus-Vereins Stans, den gemeinsam gefällten Entscheid der meisten Nidwaldner Samichlaus-Vereine. Und eine Schutzmaske für einen Samichlaus mit seinem Bart sei keine Option.

Auch die Ein- und Auszüge des Samichlaus werden in allen Nidwaldner Gemeinden gestrichen. «Die vorgegebenen Schutzmassnahmen könnten nicht oder nur zum Teil eingehalten werden. So ist in der Stanser Schmiedgasse oder auf dem Beckenrieder Dorfplatz das Einhalten der Abstände praktisch unmöglich», führt er aus. Abgesagt wurden auch die Trychlerumzüge in Wiesenberg, Obbürgen und Altzellen. In Beckenried fallen der Samichlaus-Märcht und in Hergiswil der Dorfadvent der Coronapandemie zum Opfer. In Stans und Emmetten fallen die Besuchstage beim Samichlaus im Wald aus.

Gemeinsame Koordination verhindert Ansturm

«Die gemeinsame Koordination verhindert, dass ein Samichlaus-Anlass in einer Gemeinde überrannt wird und damit die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, weil ihn auch Leute aus Gemeinden besuchen, wo kein Anlass stattfindet», erklärt Armin Gan.

Eine Rolle hätte auch der Entscheid aus Luzern gespielt. Vergangene Woche teilten 17 Clausgruppierungen aus der Stadt und Region Luzern mit, auf Ein- und Auszüge sowie Familienbesuche grösstenteils zu verzichten. Dies wegen der Unvereinbarkeit mit den vorgegebenen Schutzmassnahmen. «Die Leute wollten danach wissen, wie es in Nidwalden gehandhabt wird», so Gander.

Auf Lob und Tadel des Samichlauses muss aber auch dieses Jahr in Nidwalden nicht verzichtet werden.

«In den meisten Gemeinden können die Kinder mit ihren Familien den Samichlaus in abgeschirmten öffentlichen Räumen besuchen.»

In Diskussion seien vorwiegend sakrale Räume wie Kirchen und Kapellen oder Gemeinschaftsräume in Wohnquartieren.

Dallenwil macht auch dieses Jahr Hausbesuche

Einen anderen Weg geht der Samichlausverein Dallenwil. «Wir führen auch dieses Jahr Hausbesuche bei gut 30 Familien durch. Sobald das Konzept ausgearbeitet ist, informieren wir die Eltern und die Gemeinde», sagt Präsident René Wallimann.

«Wir sehen darin kein Problem. Den Abstand von eineinhalb Metern lässt sich problemlos einhalten. In meinem Beruf besuche ich ja auch täglich Kunden.»

Zudem schüttelten Samichlaus und Schmutzli sowieso keine Hände. In Wolfenschiessen ist der Entscheid noch hängig.

In Beckenried besucht der Samichlaus seit 84 Jahren unangemeldet sämtliche Haushaltungen. Dass dies heuer nicht möglich ist, erachtet Roger Christen, Präsident des Beckenrieder Samichlais-Komitees, nicht als Tragödie – dank Alternativen. «Jeder, der will, kann den Samichlaus beispielsweise in der Ermitage oder an fünf weiteren würdigen Standorten im Dorf besuchen. Wir sind überzeugt, dass diese Möglichkeiten von der Bevölkerung geschätzt werden.»

Gesundheitsamt rät von Familienbesuchen ab

«Grundsätzlich sind Familienbesuche auch dieses Jahr möglich, wenn die Abstände und Hygieneregeln eingehalten werden», sagt Karen Dörr, Vorsteherin des Gesundheitsamtes Nidwalden. «Allerdings bezweifle ich, ob dies in der Praxis umgesetzt werden kann». Sie führt weiter aus:

«Wenn der Samichlaus eine Familie in der Stube besucht, besteht immer die Gefahr der Ansteckung, wenn etwa zu viele Personen in einem zu kleinen Raum versammelt sind.»

Sie empfehle darum, im Interesse der Gesundheit, auf Familienbesuche zu verzichten. Auch begrüsse sie es, dass Ein- und Auszüge abgesagt worden seien, da es schwierig werden könnte, die nötigen Abstände einzuhalten.