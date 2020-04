Der Schulrat in Wolfenschiessen ist gewählt – stille Wahlen in Oberdorf, Stansstad und Emmetten In Wolfenschiessen wurden Christoph Baumgartner und Monika Amstutz neu in den Schulrat gewählt. Die Wahl deutlich verpasst hat Sepp Durrer. Matthias Piazza 05.04.2020, 11.55 Uhr

Sind in den Schulrat von Wolfenschiessen gewählt worden (von links): Bruno Waser (parteilos, bisher), Monika Amstutz (parteilos, neu) und Christoph Baumgartner (CVP, neu). Bilder: PD

Nur in Wolfenschiessen kam es für den Schulrat zu Kampfwahlen, da vier Wahlvorschläge für drei Sitze eingereicht wurden. Das Rennen machten am Sonntag Bruno Waser (parteilos, bisher, 457 Stimmen), Monika Amstutz (parteilos, neu, 345 Stimmen) und Christoph Baumgartner (CVP, neu, 440 Stimmen). Die Wahl verpasste Gemeinderat Sepp Durrer (FDP, neu, 186 Stimmen). Zurückgetreten sind Martin Amstutz (parteilos, Vizepräsident) und Rita Niederberger (parteilos). Corinne Businger (parteilos) wurde in stiller Wahl als Schulratspräsidentin bestätigt. Christoph Baumgartner wurde in stiller Wahl als neuer Vizepräsident gewählt. Für Corinne Businger und Thomas Helfenstein (parteilos) endet die Amtsdauer als Schulräte 2022.