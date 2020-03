Der Siegermuni des Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfestes heisst Hary-Leistro An der Taufe des Siegermunis durften sich die Gäste am Samstag mit Kranzschwinger Benji von Ah im Sägemehl messen. 10.03.2020, 12.17 Uhr

Sie präsentieren den Muni Hary-Leistro (von links): Züchter Sepp von Ah, Gabenchefin Karin Reinhard, Bruno von Wyl, der Vertreter des Spenders Leister AG, und OK-Präsident Louis Enz. Bilder: PD

(sma) In rund zwei Monaten gelangt in Giswil das 116. Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest unter dem Motto «schlicht und einfach» zur Austragung. Am 7. März durfte das Organisationskomitee Sponsoren und Gäste zur Taufe des Siegermunis einladen, wie es in einer Mitteilung des Organisationskomitees heisst. Bereits seit Monaten sei unter der Leitung von Louis Enz ein äusserst motiviertes Team an der Arbeit, um den Schwingern und Zuschauern am 10. Mai ein perfektes Fest zu präsentieren.