Porträt Der Stanser Goldschmied Noldy Lindinger geht neue Wege und erhofft sich mehr Freiraum Nach 21 Jahren gibt Noldy Lindinger sein Atelier mitten in Stans auf.

Der Goldschmied und Filigrankünstler wird seine Tätigkeit aber weiter ausüben. Irene Infanger 18.06.2020, 05.00 Uhr

Es sind die letzten Arbeiten, die Noldy Lindinger in diesen Tagen in seiner Werkstatt an der Engelbergstrasse 2 in Stans anfertigt. Mit der Brille auf der Nase und konzentriertem Blick bückt er sich über eine Filigranarbeit, das Lötgerät in der Hand. Es sind Aufträge, die er noch erledigt haben will, bevor das grosse Zügeln beginnt. Denn nach 21 Jahren Mitten in Stans und 39 Jahren insgesamt als selbstständiger Goldschmied mit Ladenlokal und Werkstatt will sich der 64-Jährige in Hinblick auf die Pensionierung nochmals verändern – wenn er auch nicht von der Bildfläche verschwinden wird. «Ich mache meine Arbeit gerne und werde sie, solange Augen, Verstand und Finger es zulassen, noch lange ausüben», betont Lindinger.

Nach 21 Jahren gibt Noldy Lindinger sein Goldschmiedgeschäft an der Engelbergstrasse 2 in Stans auf. Sein Handwerk will er aber weiterführen – von zu Hause aus. Bild: Irene Infanger

(4. Juni 2020)

Schon länger aber keimte in ihm der Wunsch, sich etwas zurückzunehmen und in seinem Zuhause eine Werkstatt einzurichten. «Ich erhoffe mir dadurch etwas mehr Freiraum. Für mich selbst, aber auch für meine Tätigkeit, etwa, um neue, frische Formen zu finden», erklärt der gebürtige Wolfenschiesser und denkt dabei an das Filigranhandwerk, das er erweitern möchte vom traditionellen Trachtenschmuck hin zu modernem Schmuck.

In den Fussstapfen seines Vaters

Lindinger ist ein Goldschmied alter Schule. Mit 15 Jahren bereits begann er die Lehre bei Werner Cometto in Stansstad – auf Wunsch des Vaters, der selbst Goldschmied war. «Mein Vater hatte einen starken Einfluss auf meine berufliche Bildung. Und auch wenn die Lehre für mich damals zu früh kam, bin ich definitiv im richtigen Beruf.» Auf seinen anschliessenden Stationen der Wanderjahre sei er – insbesondere in Fribourg – schliesslich zu einem richtigen Goldschmied gereift. Er wurde mutiger, spontaner: Mit der Erfahrung wuchs die Virtuosität. Dabei verzichtet er noch heute auf die modernen Möglichkeiten von Computer und 3D-Drucker und spricht von «beseeltem Schmuck». Schmuck, hinter dem vollends ein Mensch stehe. «Ich bevorzuge das konservative Handwerk, mag das Handwerkliche.»

Noldy Lindinger bei seiner geliebten und traditionsreichen Filigranarbeit im Atelier an der Stanser Engelbergstrasse 2. Bild: Irene Infanger

(4. Juni 2020)

So ist Noldy Lindinger insbesondere auch für seine Filigranarbeiten bekannt – die Herstellung von Trachtenschmuck. Auf dieses Handwerk stiess er in seinen frühen Anfängen als Goldschmied in Wolfenschiessen. Heute ist er einer der wenigen Filigrankünstler, die es in der Schweiz noch gibt. Und dies nur, weil er Mitte 20 hartnäckig blieb und von Fräulein Annelies Bauhofer («Sie beharrte auf das Fräulein!», sagt Lindinger lachend) Schritt für Schritt eingearbeitet wurde. Eine Besonderheit, schliesslich wurde das Handwerk damals nur familienintern weitergegeben. «Es ist eine schöne und zuweilen sehr meditative Arbeit. Aber nicht für alle gemacht. Es braucht ein bestimmtes Flair, Ruhe und Geschicklichkeit.» Und genau dies besitzt jene Person, die er nun selbst in das Handwerk einführen will. Ebenfalls Schritt für Schritt, mit viel Geduld und Zeit.

Mehr Ruhe für seine Arbeit in der Werkstatt

Zeit nehmen will sich der 64-Jährige auch, wenn es darum geht, die neue Werkstatt in seinem Zuhause am Dorfplatz 8 einzurichten. In spätestens zwei Monaten will er dann für Kunden wieder erreichbar sein. Die Laufkundschaft werde aber sicherlich weniger sein, was ihm mehr Raum für sein Schaffen in der Werkstatt geben werde.

«Auch wenn ich insgesamt ein geselliger Mensch bin, arbeite ich am liebsten allein. Dann bin ich in meiner Welt und kann mich voller Hingabe der Arbeit zuwenden.»

Er freue sich auf den neuen Lebensabschnitt, darauf, seine Italienkenntnisse endlich zu erweitern und mehr Zeit zu haben für andere Dinge. «Ich habe da einige Ideen im Kopf, die verrate ich aber nicht», sagt er mit einem breiten Lachen und wendet sich dann wieder der Arbeit zu. Es bleibt noch viel zu tun, bis er Ende Monat das Geschäftslokal verlässt. Nach 21 Jahren, da schwingt auch etwas Wehmut mit.