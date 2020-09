Der Stanser Wiänachtsmärcht ist abgesagt Der Stanser Wiänachtsmärcht vom 12. und 13. Dezember wird abgesagt. Die nötigen Schutzmassnahmen lassen einen würdigen Markt mit entsprechender Weihnachtsstimmung nicht zu. 10.09.2020, 15.09 Uhr

Das Höfli erstrahlte vergangenes Jahr in vorweihnachtlichem Licht. Daraus wird dieses Jahr nichts; der Stanser Wiänachtsmärcht findet heuer wegen Corona nicht statt. Bild: Edi Ettlin

(Stans, 14. Dezember 2019)

(pd/sez) Seit über 30 Jahren gibt es ihn, den Stanser Wiänachtsmärcht, der das Gebiet rund ums Höfli-Areal und den Steinmätteli-Parkplatz in Stans am zweiten Adventswochenende im Dezember in weihnachtliche Stimmung versetzt. Doch dieses Jahr werden diese Plätze leer bleiben, die rund 130 dekorierten Stände fehlen, die gemütlichen Beizli nicht zum Verweilen einladen und die lebendige Krippe nicht aufgebaut.