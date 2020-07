Der Verein Engelbergbahn hat ein eigenes Feuerwehrauto Das neue Fahrzeug wurde anlässlich des Grillfests des Vereins präsentiert. Ausserdem steht der Vereinsraum und das Museum vor der Eröffnung. Franz Hess 06.07.2020, 14.37 Uhr

Die Feuerwehrgruppe des Vereins Engelbergbahn hat neu ein Feuerwehrauto. Bild: Franz Hess (Wolfenschiessen, 5. Juli 2020)

Anlässlich des diesjährigen Grillfests in Ennetmoos stellte der Verein Engelbergbahn das neu erworbene Feuerwehrauto für Einsätze bei Dampfbahnfahrten vor. Wie der Feuerwehr-Gruppenchef des Vereins, Beat Wuhrmann erklärt, steht die Feuerwehr-Gruppe mit qualifizierten Feuerwehrleuten zur ersten Intervention an Dampffahrt-Tagen (Sursee-Triengenbahn, Ballenbergbahn und so weiter) zum Einsatz bereit, um die immer wieder vorkommenden Vegetations-Brände und Glimmbrände im Bahndamm sofort und effizient zu bekämpfen. Bisher wurden diese Einsätze mit Privatautos geleistet und darum sah man sich nach einem geeigneten Fahrzeug um. Dabei wurde man fündig bei der Stützpunkt-Feuerwehr Stans und konnte das Einsatzleitfahrzeug übernehmen. Das Fahrzeug hat einen Wassertank von 600 Liter für kurze Spontaneinsätze, sollte das Feuer grössere Ausmasse erreichen, werden jeweils die örtlichen Feuerwehren zur Unterstützung aufgeboten.