Detailhandel Die Migros Hergiswil zieht im Oktober um Von 240 auf 700 Quadratmeter: Die Migros in Hergiswil zieht im Oktober in die Zentrumsüberbauung Wylpark, wo für 3,1 Millionen eine neue Filiale gebaut wird. 02.05.2022, 14.05 Uhr

Die Genossenschaft Migros Luzern ist seit mehr als 60 Jahren in Hergiswil präsent. Und bald noch präsenter: Sie zieht mit ihrem Supermarkt in die neue Überbauung Wylpark und eröffnet dort eine rundum modernisierte, deutlich grössere Filiale. Auf einer Verkaufsfläche von 700 m2 wird die M Wylpark Hergiswil ein breites Frischeangebot, Lebensmittel für den täglichen Bedarf und Haushaltsartikel für ihre Kundschaft bereithalten. Dies schreibt die Migros-Genossenschaft Luzern in einer Medienmitteilung.

Während sich das gesamte Sortiment mehr als verdopple – unter anderem dank weiterer «Aus der Region»- und Bio-Produkte –, würden auch zusätzliche Services integriert; Post-Dienstleistungen, eine Textilreinigung und fünf Subito-Kassen.

Umzug findet im Herbst statt

Die bisherige Filiale schliesst ihre Türen am 5. Oktober um 12 Uhr, das komplette Filialteam zieht in die M Wylpark Hergiswil. Diese feiert bereits einen Tag später, nämlich am 6. Oktober, ihre Eröffnung. Die Filialleiterin Valentina Zivkovic wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Unsere Kundinnen und Kunden sind jetzt schon gespannt – und das Warten wird sich auf jeden Fall lohnen!» In den Ausbau des neuen Standorts investiert die Migros Luzern rund 3,1 Millionen Franken, wobei zum grössten Teil lokale und regionale Unternehmen berücksichtigt werden, und schafft zehn neue Arbeitsplätze. (sez)