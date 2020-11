Die «Buiräbähnli» in Nidwalden sind sicher – auch dank permanenter Kontrollen Wer sich in Nidwalden mit einer oft abenteuerlich-nostalgisch anmutenden Kleinseilbahn in luftige Höhen begibt, darf die Fahrt in vollen Zügen geniessen. Regelmässige Kontrollen garantieren ihre Sicherheit. Philipp Unterschütz 16.11.2020, 05.00 Uhr

Jährliche Seilbahnkontrolle bei der Mittelstation beim Bähnli Mettlen-Rugisbalm-Lutersee bei Wolfenschiessen. Seilbahnfachmann Christian Waser (li) und Inhaber Toni Töngi bei der Kontrolle von Seil und Rollen. Bild: Philipp Unterschütz (Wolfenschiessen, 10. November 2020)

In der Zentralschweiz gibt es sie noch - die altehrwürdigen «Buiräbähnli», für den Personen- und Lastentransport in der alpinen Landwirtschaft. Eine davon ist das 800 Meter lange Bähnli Mettlen (Gemeinde Wolfenschiessen) zur Mittelstation Rugisbalm und von da mit einer zweiten gleichartigen Bahn über eine Strecke von 1660 Meter zur Bergstation Lutersee. Die Fahrt ist ein Genuss und erinnert an längst vergangene Bähnlizeiten.

Die Seilbahn fährt auf Abruf: Man setzt sich hinein und meldet sich per Telefon bei der Mittelstation. Darauf setzt jemand aus der Familie Töngi - meist ist es die Mutter von Inhaber Toni Töngi (52) - die Gondel in Bewegung. Dass die Gondeln nicht pendelnd an einem zentralen Laufwerk hängen wie bei den meisten Seilbahnen, sondern vorn und hinten aufgehängt sind, macht das Erlebnis speziell. Die Gondellage entspricht also der Steigung des Tragseils und sie neigen sich nach vorn oder hinten, wenn sich diese ändert. Besonders eindrücklich ist das Erlebnis bei der Talfahrt in der unteren Sektion, wenn die Gondel den Mast auf der Felskante passiert und das Tragseil sich plötzlich steil in Richtung Talgrund neigt.

Vertrauensverhältnis zwischen Kontrolleur und Betreiber

An diesem wunderbaren Tag mit Aussicht aufs Nebelmeer im Engelberger Tal hat Bahninhaber Töngi, der auf Rugisbalm auf 12 Hektaren Milchwirtschaft betreibt, speziellen Besuch. Hier in der Mittelstation befinden sich die Antriebe für die beiden Bahnen. Einmal jährlich kommt Christian Waser (45), Seilbahnexperte des Interkantonalen Konkordats für Skilifte und Seilbahnen (IKSS), und prüft während einem Tag gemeinsam mit Töngi die beiden Bahnen. Die Inspektionen erfolgen risikoorientiert mittels Stichproben und umfassen die Beurteilung des Zustandes, des Betriebs und der Instandhaltung. Die beiden kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren, seit 10 Jahren nimmt Waser die Inspektionen und Seilprüfungen vor. Das Vertrauensverhältnis ist wichtig für die gemeinsame Kontrolltätigkeit. «Wenn das Vertrauen da ist, gibt es auch gute offene Gespräche», betont Christian Waser.

Christian Waser (li) und Toni Töngi im Maschinenraum der Bahn der zweiten Sektion Rugisbalm-Lutersee. Bild: Philipp Unterschütz (Wolfenschiessen, 10. November 2020)

Seit 10 Jahren arbeitet er beim IKSS, das im Auftrag der Kantone die periodischen Inspektionen und Neu- und Umbauprojekte bei Seilbahnen, Standseilbahnen, Kraftwerkbahnen, Skiliften usw. durchführt. Daneben ist das IKSS auch als offizielle Seilprüfstelle im Einsatz. «Das Hauptziel sind primär sichere Anlagen und dazu eine Sensibilisierung der Betreiber», erklärt Waser. Der ausgebildete Landmaschinenmechaniker arbeitete unter anderem fast 10 Jahre bei den Titlis-Bahnen im technischen Unterhalt, machte währenddessen die Ausbildungen zum Seilbahnfachmann und Fachmann im Tourismus-Management und war 4 Jahre in der Geschäftsleitung der Aletsch-Riederalp-Bahnen verantwortlich für den Betrieb und die Technik.

Ein Gespür für äussere Einflüsse ist wichtig

«Wir transportieren Leute, diese Kontrollen geben uns Gewissheit über die Sicherheit der Anlagen», sagt Toni Töngi, der jede Schraube seiner Bahnen kennt. Gebaut wurden die untere Sektion 1950, die obere Sektion 1953. Die erste Sektion wurde 1993 komplett neu gebaut. Bei der oberen Sektion erfolgten 1975 und 2011 umfangreiche Umbauten. Toni ist mit den Bahnen aufgewachsen, ausser der Seilbahnsteuerung macht er zusammen mit seinem Bruder Paul fast alle Instandhaltungs- und Revisionsarbeiten selber. Dennoch begrüsst er die Inspektionen. Es sei wichtig, dass auch andere die Anlagen genau anschauen.

«Es soll so sein, dass ich als Betreiber auch Mal auf etwas aufmerksam gemacht werde, dass ich verbessern kann.»

Steuerung der unteren Sektion der Bahn Mettlen-Rugsibalm. Inhaber Toni Töngi (li) mit Seilbahnkontrolleur Christian Waser. Bild: Philipp Unterschütz (Wolfenschiessen, 10. November 2020)

Tatsächlich hätten Leute wie Toni Töngi, die mit einer Bahn aufgewachsen seien, ein sehr gutes Gespür und wüssten, dass sie sich nicht nur auf die moderne Technik verlassen könnten, sagt Kontrolleur Christian Waser. «Natürlich muss die Anlage sicher und perfekt in Stand sein, aber der Faktor Mensch ist sehr wichtig. Bei den äusseren Einflüssen wie Wind und Wetter ist der Betreiber gefordert.» Er müsse schliesslich entscheiden, ob er den Betrieb bei zweifelhafter Witterung einstelle oder zuerst eine Probefahrt mache. Die meisten Vorfälle, die bei Bahnen passieren, seien denn auch auf äussere Einflüsse zurück zu führen.

Warum das Putzen entscheidend für den Unterhalt ist

«Ein nachhaltiger Unterhalt ist entscheidend. Wenn man nicht gut zur Bahn schaut, kann es schnell mal zu einem teuren Schaden kommen», erklärt Toni Töngi. Das gelte auch für Details, ergänzt Christian Waser, er sehe schon beim Zufahren, was ihn erwarte. «Es sollte Ordnung herrschen, eine ordentliche Station gibt Vertrauen. Und so wie die Kabinen aussehen, so ist der Zustand der Bahn.» Insofern sei für die Instandhaltung beispielsweise die Reinigung sehr wichtig.

«Beim Putzen schaut man nämlich genau hin und entdeckt deswegen auch Sachen, die repariert werden müssen.»

Die gepflegte Mittelstation beim Bähnli Mettlen-Rugisbalm-Lutersee bei Wolfenschiessen, oben fährt die zweite Bahn Richtung Lutersee. Bild: Philipp Unterschütz (Wolfenschiessen, 10. November 2020)

Am Ende des Tages, nachdem Waser und Töngi die Anlagen stichprobeartig inspiziert und dabei unter vielem anderem die jährlichen Volllastbremsproben durchgeführt haben und alle Kontrollblätter ausgefüllt sind, ist Christian Waser zufrieden mit den Mettlen-Rugisbalm-Lutersee-Bahnen. Der Bericht, den die Kontrollstelle IKSS an den Kanton abliefert, wird nur noch eine Formsache sein. «Wichtig ist das transparente Gespräch mit den Betreibern. Wenn etwas zu machen ist an der Anlage, informiere ich sie sofort direkt. Und dabei zeigt sich auch gleich, wie das aufgenommen und später wohl umgesetzt wird», so der Seilbahnexperte weiter.

Derweil freut sich Toni Töngi über das Resultat. Er darf zurecht stolz sein auf seine Bähnli, in die er jedes Jahr unzählige Stunden investiert und auch viel Freizeit dafür opfert. Rund 5000 Fahrten hat er seit Anfang Jahr aufgezeichnet. Da die Bahnen eine Erschliessungsfunktion haben, sind viele davon für die auf Rugisbalm wohnende Bevölkerung, die drei ansässigen Schulkinder, die Älpler auf Lutersee und natürlich auch für Touristen. Zudem wird die untere Sektion auch für den Material- und Milchtransport genutzt. Während des Lockdowns sei es manchmal schwierig gewesen, er habe jeweils hart bleiben müssen, wenn ihm Leute sogar privat angerufen hätten und um eine Fahrt gebettelt hätten.

«Nach dem Lockdown ist es im Sommer gut gelaufen, wir haben gespürt, dass viel Schweizer die Ferien zu Hause verbracht haben.»

Talstation Mettlen in Wolfenschiessen. Bild: Philipp Unterschütz (Wolfenschiessen, 10. November 2020)