Die Gemeinde Oberdorf präsentiert ein ausgeglichenes Budget 2021 Der Gemeinderat will den Steuerfuss für die nächsten Jahre möglichst konstant halten – trotz steigender Investitionstätigkeit. Sepp Odermatt 16.11.2020, 19.50 Uhr

Oberdorf will den Steuerfuss für das Jahr 2021 unverändert lassen. Bild: Sepp Odermatt (Oberdorf, 13. November 2020)

Aufgrund der aktuellen Lage findet die Gemeindeversammlung von Oberdorf am nächsten Mittwoch in der Mehrzweckhalle, Kaserne Will, statt. Gemäss Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit besteht eine Maskenpflicht.