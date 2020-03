Die Hornschlittler gaben auf der Klewenalp wieder alles Die wagemutigen Teams am Hornschlittenrennen hatten «den Plausch» – trotz Nebel. Franziska Herger 08.03.2020, 18.14 Uhr

Unter den Augen interessierter Zuschauer braust dieses Team dem Sieg entgegen. Bild: Beat Grob (Klewenalp, 7. März 2020)

Mit einer Laufzeit von einer Minute und 16 Sekunden entschieden Armin Bucher und Reto Tanner vom HC Klusen in Schüpfheim das 24. Hornschlittenrennen auf der Klewenalp am Samstag für sich. Bei den Damen gewannen Karin Kunz und Raya Hager vom HSCZ Zäziwil in Bern mit einer Minute und 28 Sekunden. In anderen Jahren hatten sich die Laufzeiten jeweils über der Drei-Minuten-Marke bewegt. Die ungewöhnlich schnellen Fahrten in diesem Jahr sind indes nicht etwa übermenschlichem Können geschuldet, sondern dem Nebel.