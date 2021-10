Die Jakobs präsentieren ihr erstes Album im Chäslager in Stans

Nidwalden Nach 13 Jahren Bandgeschichte: Die Jakobs präsentieren bald ihr erstes Album Bald darf die Band Die Jakobs im Chäslager in Stans ihr erstes Album vorstellen. Für die Gründer der Band ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 26.10.2021, 16.56 Uhr

In einer Kollegi-Band am St.-Fidelis-Kollegium in Stans haben die Oberdorferin Isabelle Lussi (43) und der Beckenrieder Roman Berlinger (46) zum ersten Mal zusammen Musik gemacht. Jetzt, rund 25 Jahre später, stehen die beiden gebürtigen Nidwaldner mit ihrer Band Die Jakobs kurz vor ihrer ersten Albumtaufe. «Lie Stories» heisst das Album, das am 5. November im Chäslager in Stans zum ersten Mal live aufgeführt wird.

Sie kennen sich seit ihrer Schulzeit: Die Gründer der Band Die Jakobs, Isabelle Lussi (links) und Roman Berlinger. Bild: Manuel Kaufmann (Luzern, 20 Oktober 2021)

Roman Berlinger erinnert sich noch gut an die erste Begegnung mit Isabelle Lussi, als beide noch das Kollegi in Stans besuchten. Bei der Aufführung des Musicals «Jesus Christ Superstar» hatte Lussi einen Soloauftritt, Berlinger spielte Trompete im Orchester. «Sie sang oben auf der Bühne, ich stand unten im Orchestergraben und mir wurde klar: Mit ihr zusammen will ich Musik machen», erzählt Berlinger. Dies taten sie dann auch während ihrer Zeit am Gymnasium in der Kollegi-Band Downstairs.

Dank Johnny Cash wieder zusammengefunden

Nach der Matura haben die beiden unabhängig voneinander in anderen Bandkonstellationen weiter Musik gemacht. Erst als 2005 die Filmbiografie über Johnny Cash «Walk The Line» erschien, kamen die beiden wieder zusammen. «Wir fanden, dass die Duette von Johnny Cash und June Carter auch zu unseren Stimmen sehr gut passen würden», erzählt Berlinger. Abgeleitet von Roman Berlingers Grossvater Jakob und Lussis Grossmutter, die den Nachnamen Jakober trug, gründeten sie im Jahr 2008 Die Jakobs.

Zu Beginn spielte die Band hauptsächlich Coversongs, darunter viele des Duos Cash/Carter. Zu den beiden Leadstimmen spielte Roman Berlinger Gitarre, Isabelle Lussi begleitete mit der Geige. In dieser Formation spielte die Band mehrere Jahre in verschiedenen Bars in der Zentralschweiz.

Die Jakobs, von links: Roman Berlinger (Gesang/Gitarre), Rafael Woll (Schlagzeug), Isabelle Lussi (Gesang/Geige), Gregor Heini (Banjo) und Andy Lussy (Bass). Bild: Manuel Kaufmann (Luzern, 20. Oktober 2021)

Die Band will mit eigenen Songs die Leute berühren

2015 fing das Duo an, seine eigenen Songs zu schreiben. Im selben Zug stiess auch der Bassist Andy Lussy zu der Band, der seither ein fester Bestandteil der Gruppe ist. Die Lieder schreiben Roman Berlinger und Isabelle Lussi meistens zusammen. Sie haben dabei ein Ziel:

«Wir wollen mit den Songs die Leute berühren.»

Einem Genre können sie diese aber nicht zuordnen. «Wir haben Elemente von Folk, Country bis hin zu Rock und Pop in unseren Liedern», sagt Berlinger. «Der Gesang und die Texte stehen bei uns im Vordergrund», beschreibt Lussi. Die Songtexte handeln alle von kleineren oder grösseren Lebenslügen, erzählt aus den Perspektiven der beiden Songwriter. Daher kommt auch der Name des Albums «Lie Stories».

Zehn der Songs, die seit 2015 entstanden sind, hat die Band innerhalb von nur zwei Tagen im Studio aufgenommen. Dabei wurde das Trio von weiteren Musikern unterstützt, die auch bei grösseren Auftritten wie der Plattentaufe im Chäslager mit der Band musizieren. «Das positive Echo und die Nachfrage nach einem Album hat uns dazu motiviert, ein Album professionell aufzunehmen und produzieren zu lassen», sagt die Band. Beim Tonträger habe man sich bewusst gegen die CD und für die Schallplatte entschieden. «Es verleiht dem Album einfach eine andere Bedeutung, wenn man es auf Vinyl hat», so Lussi. Das Album wird aber auch auf verschiedenen Musik-Streamingdiensten wie Spotify und Co. verfügbar sein. Einzelne Songs kann man sich dort bereits anhören.

Die Jakobs bereiten sich in ihrem Proberaum in Luzern auf die Albumtaufe im Chäslager vor. Bild: Manuel Kaufmann (Luzern, 20. Oktober 2021)

Projekt ist eine Herzensangelegenheit

Roman Berlinger und Isabelle Lussi haben beide eine Familie und sind berufstätig. Die Produktion des Albums beschreiben sie als ein «teures Hobby». Finanziell musste die Band nämlich einiges in das Album investieren, das meiste aus eigener Tasche. Dennoch habe sich das Projekt gelohnt, sagt Roman Berlinger. «Das Album ist eine Herzensangelegenheit. Die Lieder sind ein Teil unserer Lebensgeschichte, die wir mit dem Album festhalten können.» Die Aufnahmen im Studio hätten ihnen ausserdem viel Spass bereitet. «Man setzt sich im Studio viel intensiver mit den Songs auseinander», sagt Isabelle Lussi.

Die Albumtaufe im Chäslager hat für die beiden Gründungsmitglieder eine besondere Bedeutung. Schon als Jugendliche gingen sie regelmässig ins Chäslager, besuchten Konzerte und Partys. «Wir freuen uns, dort unsere Albumtaufe durchführen zu können.» Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Barbetrieb im Chäslager wird aber schon um 19.30 Uhr aufgenommen. Der Eintritt kostet 25 Franken, Tickets können auf der Website des Chäslagers reserviert werden.

