Reportage «Die Landschaft hier ist unvergleichbar» – Jurte in Grafenort bietet einen Erholungsort in den einheimischen Bergen

Gäste jeglichen Alters finden sich in der Jurte der Familie Käslin ein. Gastfreundschaft und Regionalität werden auf dem Hof grossgeschrieben.

Nino Gisler 20.08.2020, 05.00 Uhr

Inmitten des steilen Hanges steht es, das Jurtenzelt. Es sticht schon von weitem heraus, umgeben ist es von endlosen Wiesen und vereinzelten Bäumen. Doppelbett, Regale und Kommoden gehören ebenso zur Innenausstattung der Jurte wie Holzofen, Kerzenhalter und Stehlampen. Mit viel Liebe zum Detail ist die Jurte in Grafenort eingerichtet. Badefass, Terrasse und Glaskuppel mit Sicht in den Sternenhimmel runden das Ambiente ab.

Direkt neben dem Hof von Trudi und Thomas Käslin, der auf Nidwaldner Boden liegt, können Gäste eine Übernachtung im Jurtenzelt buchen und geniessen. Der 24-jährige Simon Thorin aus Nyon ist mit seiner Freundin Nathalie Birkhäuser angereist und sagt:



«Die Landschaft hier ist unvergleichbar.»

Thorin ergänzt: «Ich habe auf dieser Alp den Zivildienst absolviert und mich in die Innerschweizer Bergwelt verliebt. Deshalb bin ich zurückgekehrt.» Auch seiner Freundin Nathalie Birkhäuser gefällt es in den Bergen sichtlich: «Das Angebot an Wanderwegen hier ist traumhaft», so die Baslerin.



Die beiden haben sich für eine Kombination der beiden Packages entschieden – Bed & Breakfast und Romantic Night. Bei Bed & Breakfast erhalten die Gäste einen Frühstückskorb mit hofeigenen Produkten. Im Weiteren kann das warme Badefass, der sogenannte Hotpot, separat dazu gemietet werden. Dieser ist bei der Romantic Night inklusive. Mit einem Willkommensgetränk, einem Candlelight Dinner und einer Flasche Wein kommen Paare bei der Romantic Night auf ihre Kosten.



Städtische Gäste geniessen die Ruhe

«Die Idee mit der eigenen Jurte kam mir schon vor langem», verrät Trudi Käslin. Die Gastgeberin und vierfache Mutter führt mit ihrem Mann Thomas den Hof. Mit der hauseigenen Jurte konnten sie ein weiteres Standbein aufbauen. «Wir verzeichnen viele Buchungen, die Gäste kommen aus der ganzen Schweiz hierher», betont Käslin und erklärt zudem, dass vor allem Gäste aus städtischen Regionen den Aufenthalt im Jurtenzelt zu schätzen wissen. «Da wir nur eine Jurte haben, kommen die Gäste in den Genuss von Ruhe und Privatsphäre. Die Gäste aus den Städten schätzen dies besonders.»

Auf Simon Thorin angesprochen erklärt sie, dass für junge Personen die Möglichkeit bestehe, ihren Zivildienst auf der Alp zu leisten. «Wir gewähren den Zivildienstern Einblick in den Arbeitsalltag auf dem Hof und der Alp», so Käslin. Ihr ist es ein wichtiges Anliegen, den Leuten aufzuzeigen, welche Arbeiten auf dem Hof und der Alp verrichtet werden müssen. Für die meisten sei es eine ganz neue Erfahrung, «von der die Zivildienster sehr profitieren können», ist sich Trudi Käslin sicher.



Zukunft bringt neue Herausforderungen

In absehbarer Zeit seien weitere Projekte geplant, «jedoch keine zweite Jurte», verrät Trudi Käslin schmunzelnd. Mit ihrem Mann übernimmt sie nächstes Jahr die Alp Oberfeld am Walenpfad. «Ich sehe dort grosses touristisches Potenzial. Vielleicht können wir dort den Agrotourismus weiter ankurbeln», hofft Käslin.

Mit dem Jurtenzelt konnte die Familie Käslin ein attraktives Angebot für Gäste jeglichen Alters ins Leben rufen. Mit lokalen Produkten und grosser Gastfreundschaft konnte sie bereits viele Gäste begeistern. Das Jurtenzelt bei Grafenort steht ganzjährig für Paare zur Verfügung.



Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter www.jurtenberg.com.