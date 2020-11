Die Brattig als Gewissen Nidwaldens – das sind die Themen der Ausgabe 2021 Der Buchhändler Martin von Matt präsentiert bereits in sechster Generation die Nidwaldner Brattig. Die 162. Ausgabe ist eine wahre Trouvaille. Romano Cuonz 19.11.2020, 05.00 Uhr

Die einen mag Autor Toni Ettlin mit der beliebten Kalendergeschichte in seinen Bann ziehen. Andere suchen gleich nach der auf der Titelseite angekündigten Reportage zu einer Nidwaldner Legehennenzucht. Dies und vieles mehr bietet die Nidwaldner Brattig 2021, die jetzt wieder auf dem Ladentisch der Stanser Buchhandlung von Matt liegt. Landauf, landab sind auch zahlreiche Schulkinder unterwegs, um die bestellten Brattigen in die Briefkästen zu legen. Für sie ist dies eine willkommene Möglichkeit, ihr Klassenlager zu finanzieren.

Nidwaldner Brattig 2020 in Händen der sechsten Generation: Buchhändler Martin von Matt nennt sie das «Nidwaldner Gewissen». Bild: Romano Cuonz (Stans, 16. November 2020)

Herausgeber des beliebten Nidwaldner Kalenders ist seit eh und je die Buchhändlerfamilie von Matt. In Martin von Matts Stimme schwingt Stolz mit, wenn er festhält: «Mein Ururgrossvater Caspar von Matt hat die Brattig gegründet, dann ging sie über zwei Hans und zwei Josef von Matt weiter bis zu mir.»

Ja, nichts konnte bislang diesen Kalender bremsen, weder die Spanische Grippe noch die beiden Weltkriege. Doch in der heurigen Coronakrise kamen erstmals Zweifel auf. Weil sich die Nidwaldner Brattig je hälftig aus Verkauf und Werbung finanziert, musste man sich fragen, ob auch die Inserenten dem Kalender treu blieben und ob man die Publikation finanziell noch stemmen könne. Doch Martin von Matt wies alle Bedenken weit von sich. «Eine so lange Tradition darf man nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen, die Brattig ist das Gewissen Nidwaldens», bekräftigte er seinen Entschluss. Und damit konnte das sechsköpfige Redaktionsteam unter der Leitung von Christian Hug an die Arbeit gehen. Mit ihm eine ansehnliche Zahl von Autorinnen und Autoren. Antrieb war dabei die Frage:

Was macht Nidwalden zu Nidwalden?

Nun liegt die 162. Ausgabe dieser einzigen voll und ganz in Nidwalden produzierten Printpublikation bereit: rechtzeitig zu Weihnachten. Und die Titel ihrer Geschichten wecken einmal mehr Neugier.

Die Brattig geht Themen auf den Grund

Die Nidwaldner Brattigmacher – allen voran der ideenreiche und grafisch oft verspielt erfinderische Redaktor Christian Hug – kennen und nutzen ihre einmalige Chance: Sie haben die Möglichkeit, latente Geschichten aufzugreifen und dazu vertiefter zu recherchieren, als dies eine Tageszeitung tun kann.

Da ist etwa die wahre «Story» des mehr als sportlichen Beckenrieder Brüderpaars Chabloz. Maxime Chabloz ist dreifacher Weltmeister im Kitesurfen, und Yannick ist zurzeit mit dem B-Kader der Ski-Nationalmannschaft unterwegs. Wenn man liest, wie akrobatisch Kitesurfen ist, wie da ein Nidwaldner mit Wind und Wellen erfolgreich spielt, kommt man aus dem Staunen kaum mehr heraus. Vor allem ältere Leserinnen und Leser werden sich freuen, dem unvergesslichen Nidwaldner Politiker und Sänger Heinrich Leuthold nochmals in Bild und Text zu begegnen. Das Porträt unter dem vielsagenden Titel «Der Karajan von Stans» hat Simon Mathis verfasst.

Interessant ist auch der Exkurs ins Culinarium Alpinum des Kapuzinerklosters Stans. Ein Brattigteam hat sich am Eröffnungstag umgesehen und umgehört. Viel Wissenswertes erfährt man von Anja Harsch, der Qualitätsmanagerin des Kantonsspitals Nidwalden, zur neuen Spitalregion Nidwalden Luzern.

Geradezu spannend ist die Erfolgsgeschichte mit Norbert und Andrea Fischer in den Hauptrollen. Sie produzieren auf dem Hof Kaisermatt in Oberdorf braune Eier von braunen Hühnern. Vieles, was man da übers Federvieh und sein begehrtes Produkt erfährt, überrascht und verblüfft. Da steht etwa, dass Hühner mit 24 verschiedenen Lauten kommunizieren – fast gleich vielen, wie unser Alphabet Buchstaben enthält!

Viele Nidwaldnerinnen und Nidwaldner kaufen die Brattig nur schon wegen der obligaten Jahreschronik. Die Autoren geizen auch dieses Jahr nicht mit Geschichten und Bildern. Grosses Erstaunen löst die einzigartige Coronachronik aus. Rolf Scheuber hat internationale, nationale und kantonale Fakten minutiös zusammengetragen. Apropos Corona: Weil man in einem solchen Jahr etwas fürs Gemüt braucht, gibt es in der Brattig auch Gedichte von Otto Baumgartner, Rita Frank-Fuchs und Franz Troxler zu lesen.

Nidwaldner Kalender – Brattig 2021, broschiert mit 320 Seiten. Erhältlich in der Buchhandlung von Matt in Stans oder auf Bestellung, Tel. 041 619 77 77.