Nidwalden Das Seaplane-Meeting in Hergiswil hat begonnen Das Treffen der Wasserflieger untersteht strengen Auflagen. So sind dieses Jahr nur acht Flugzeuge erlaubt. Robert Hess 11.06.2021, 17.56 Uhr

Am Freitag fand der Auftakt der traditionellen Seaplane-Meetings in Hergiswil statt. Bilder: Robert Hess (Hergiswil, 11. Juni 2021)

Christoph Hornstein, der Organisator der vier Seaplane-Meetings 2021 in der Schweiz, konnte wieder zur traditionellen Reihenfolge zurückkehren, nachdem Corona den letztjährigen Kalender arg durcheinander geschüttelt hatte. So bildet das Hergiswiler Treffen, das Hans-Fuchs-Memorial, an diesem Wochenende wieder den Auftakt, nachdem es vergangenes Jahr wegen Corona kurzfristig auf Anfang September verschoben werden musste. «Dieses Jahr konnten wir angesichts der sinkenden Fallzahlen beruhigt an die definitive Durchführung des Meetings in Hergiswil Anfang Juni gehen», erklärt Christoph Hornstein. «Selbstverständlich beachten wir die Corona-Schutzmassnahmen das BAG».

Organisiert werden die Treffen von der Seaplane Pilots Association Switzerland (SPAS), einer Vereinigung zur Förderung der Wasserfliegerei in der Schweiz. Die drei andern Meetings finden vom 18. Juni – 20. Juni in Perroy am Genfersee, in Bönigen am Brienzersee (13. August – 15. August), und in Yvonand am Neuenburgersee (27 August -29. August) statt.

Die Organisatoren haben für ihre Treffen jeweils im Vorfeld die Bewilligungen der Gemeinde, des Kantons sowie des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) einzuholen. So sind die Betriebszeiten, die Einschränkungen und andere Auflagen festgelegt. «Selbstverständlich sind wir im Besitze dieser Bewilligungen», sagt Organisator Hornstein. Für das Treffen dieses Wochenendes sind maximal acht Wasserflugzeuge bewilligt. Das schöne Wetter trug bereits am Freitag zu einer guten Stimmung beim Seehotel Pilatus bei. Am Samstag und Sonntag dürfte der Publikumsaufmarsch grösser sein. Wie stets an den Seaplane-Meetings, können an Ort und Stelle Passagier-Rundflüge von zirka 25 Minuten Dauer gebucht werden.