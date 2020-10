Diese Ennetbürgerin revolutioniert die Spesenabrechnung mit eigener Software Melanie Gabriel hat den Schritt gewagt, mit vier anderen Kollegen ein Unternehmen zu gründen. Ihre Software vereinfacht die Spesenabrechnung für Unternehmen – und wird schon von über 100 Kunden genutzt. Matthias Piazza 14.10.2020, 16.18 Uhr

Die Ennetbürgerin Melanie Gabriel hat mit ihrem Unternehmen Yokoy eine Software für die Spesenabrechnung entwickelt. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Oktober 2020)

Melanie Gabriel mühte sich wieder einmal mit Spesenabrechnungen ab. «Das kann doch nicht sein, dass Spesen abzurechnen, so viel Zeit braucht», dachte sich die damals 30-jährige gebürtige Ennetbürgerin. Als Angestellte eines Zürcher Technologieunternehmens kam ihr dieser Gedanke, als sie ihre Ausgaben für geschäftsbedingte Fahrten und Essen für ihren Arbeitgeber dokumentierte. Das war vor über einem Jahr.

Diese und ähnliche Überlegungen hatte nicht nur sie, sondern auch vier weitere Kollegen. Eine neue Geschäftsidee war geboren. Zusammen gründeten sie das Zürcher Start-up-Unternehmen Expense Robot, das kürzlich in Yokoy umbenannt wurde. Die fünf Jungunternehmer entwickelten eine Software.

Sie gründeten Expense Robot (heute Yokoy): (v.l.n.r.) Thomas Inhelder, Lars Mangelsdorf, Melanie Gabriel, Philippe Sahli und Devis Lussi. PD

«Von Hand ausgefüllte Spesenzettel gehen in vielen Unternehmen noch durch viele Hände, bis schliesslich die Spesen auf dem Konto des Mitarbeiters gutgeschrieben sind. Das wollten wir ändern.» Die sich wiederholenden und zeitintensiven Arbeitsschritte könne ein Computer doch viel besser umsetzen. «Das Finanzteam soll sich nur noch um Spezialfälle kümmern müssen», sagt Gabriel.

Beleg scannen, fertig! So funktioniert Yokoy. Bild: Matthias Piazza (Stans, 12. Oktober 2020)

«Nun muss man nur noch den Beleg abfotografieren, den Rest erledigt das Programm, das nicht nur digitalisiert, sondern mit Hilfe künstlicher Intelligenz den gesamten Abrechnungsprozess automatisiert», erläutert sie ihr Angebot.

Bereits über 100 Kunden hätten sich von der Softwarelösung überzeugen lassen. «Auch in Nid- und Obwalden interessieren sich Firmen für unser Produkt», erzählt sie stolz. Allerdings könne sie noch keine Namen nennen.

Organisationserfahrung schon als Schülerin gesammelt

Melanie Gabriel Bild: PD

«Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich mit 31 Jahren Mitinhaberin eines Unternehmens bin, hätte mich das wahrscheinlich sehr begeistert, da es mir bereits damals grosse Freude bereitete, Leute zu begeistern und zusammen etwas von Grund auf die Beine zu stellen», sagt Gabriel. Schon während der Kollegizeit in Stans habe sie als Präsidentin der Schülerkommission eine Podiumsdiskussion organisiert, später den «Kulturwink», eine Event-Serie in Stans, mit ins Leben gerufen und die Leitung des Musicals Verona 3000 innegehabt. Letzteres war ein dreijähriges Projekt in Luzern mit über 200 mitwirkenden Jugendlichen und 8000 Zuschauern.

Anschliessend studierte sie Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. «Doch mich reizte die Arbeit in einem Technologieunternehmen.» Aus einem anfänglichen Praktikum wurde eine Festanstellung. Parallel schloss sie an der Uni St. Gallen den Master in Unternehmensführung ab.

Entscheidung für den riskanteren Weg

Ihre Idee stellte Melanie Gabriel vor die schwierige Entscheidung, ihre sichere Anstellung aufzugeben für ihr eigenes Unternehmen. Sie sagt:

«Sich für die Gründung eines eigenen Unternehmens zu entscheiden, heisst auch, ein grosses Risiko einzugehen. Denn niemand gibt einem die Garantie, dass die Idee durch die Decke geht und man in zwei Jahren nicht vor einem Scherbenhaufen steht.»

Gabriel entschied sich für den riskanteren Weg. Es sollte klappen, auch wenn es zu Beginn nicht ganz einfach gewesen sei, Investoren zu finden, da es schon Spesen-Apps gebe. «Doch als wir die ersten namhaften Kunden an der Hand hatten, liessen sich auch die Investoren von unserer Idee überzeugen.» Noch kurz vor der Coronakrise wurde eine Finanzierungsrunde über 1,7 Millionen Franken abgeschlossen.

Aus fünf Mitarbeitern wurden 20

Gabriel blickt auf eine intensive Phase zurück, und ihr Unternehmen befindet sich noch immer auf Wachstumskurs. Das Team wuchs von fünf auf über 20 Leute an. «Mit spontanen Absprachen am Tisch liess sich die Firma nicht mehr führen. Wir mussten eine professionelle Organisationsstruktur aufbauen», sagt Gabriel, welche in der Geschäftsleitung fürs Marketing zuständig ist.

Den eingeschlagenen Weg habe sie bisher noch nie bereut. «Das ist sicher auch der Situation geschuldet. Würde es schlecht laufen, sähe dies anders aus.» Sie spricht von einem Privileg. «Ich kann meine eigenen Ideen umsetzen. Der Job macht mir sehr viel Spass und erfüllt mich.» Das erste Jahr seit der Firmengründung komme ihr vor wie zehn Jahre. «Es war eine ereignisreiche Zeit, ich lernte viele Menschen kennen und wuchs über mich hinaus.»

Ein neues Verhältnis zur Zeit gewonnen

Die langen Arbeitstage empfinde sie nicht als Belastung. «Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sind eh fliessend geworden.» Es sei darum auch schwierig, einen Preis zu benennen, den man als Unternehmerin zahle. Ein neues Verhältnis habe sie allerdings zum Faktor Zeit bekommen. «Ich habe gelernt, den Wert der Zeit zu schätzen. Sie ist ein kostbares Gut geworden, das ich versuche, möglichst sinnvoll zu nutzen.» Kostbar seien für sie auch die Momente in den Bergen, sagt die in Zürich lebende Unternehmerin. Dort könne sie Energie tanken und neue Ideen entwickeln. Auch darum komme sie immer wieder gerne nach Nidwalden zurück.

Weitere Informationen unter: www.yokoy.ai/de