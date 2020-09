Dieser Hergiswiler Pfarrer will seine Kirche wieder füllen – unter anderem mit Whisky-Exerzitien «Pfarrer müssen sich abgewöhnen, zu jammern», sagt Pfarrer Stephan Schonhardt und geht neue Wege, um den Gläubigen wieder die oft vermisste Gemeinschaft und Orientierung anzubieten. Philipp Unterschütz 17.09.2020, 17.00 Uhr

Pfarrer Stephan Schonhardt in der Hergiswiler Pfarrkirche. Bild: Philipp Unterschütz (Hergiswil, 9. September 2020)

Immer weniger Leute besuchen die Gottesdienste der christlichen Landeskirchen, die Kirchenaustritte häufen sich. Eine Entwicklung, die in der katholischen Kirchgemeinde Hergiswil noch verstärkt wurde, weil sie jahrelang keinen eigenen Pfarrer hatte. Seit Dezember 2018 ist nun aber der gebürtige Schwarzwälder Stephan Schonhardt (50) als Priester tätig, seit September 2019 ist er verantwortlicher Pfarreiadministrator der Pfarrei St. Nikolaus.

Und Stephan Schonhardt hat eine Mission, die er mit aller Kraft verfolgt. Er will die Kirchgemeinde wieder aufbauen und dabei neue Wege gehen, damit sich die Leute wieder vermehrt mit dem Glauben beschäftigen.

Es wird zu viel hinterfragt

«Pfarrer müssen sich abgewöhnen, zu jammern», ist Stephan Schonhardt überzeugt. «Der Grund für das kirchliche Desinteresse in Westeuropa liegt nicht an den Strukturen, sondern an den wenig zielgruppenorientierten Gottesdiensten, der Ideenlosigkeit der Pfarrer und vor allem daran, dass Jesus Christus nicht mehr im Mittelpunkt der Predigten steht.» Die Kirchengemeinden würden kaum mehr Glaubensheimat und Gebetsgemeinschaft bieten. Das müsse und wolle er ändern. «Man muss aus den Brauchtums- und Konsumkatholiken wieder Jünger Jesu machen.»

Der sympathische 50-Jährige wirkt wesentlich jünger. Seine Augen leuchten, als er im Besprechungszimmer im Pfarrhaus über seine Überzeugungen und seine Pläne spricht. Ab und zu streut Stephan Schonhardt auch Zitate aus der Bibel ein, um seine Aussagen zu untermauern. «Jesus sucht Arbeiter im Weinberg», sagt er zu seiner Berufung und versprüht dieselbe Begeisterung, die man bei vielen Quereinsteigern in anderen Tätigkeiten feststellt.

Bekehrungserlebnis beim Papst-Begräbnis

Stephan Schonhardt hat nämlich Wirtschaft, Steuerrecht und Marketing studiert, danach in der Steuerberatung gearbeitet und sich selbständig gemacht. Auch wenn er immer eine Gottesbeziehung gehabt hätte, «damals war die Kirche für mich weit weg». Irgendwann hätte er aber die Lust an seiner Tätigkeit verloren. «Mein Leben spielte sich in der Vergangenheit ab – in Buchungen vergangener Jahre.» Um das zu ändern, absolvierte er noch ein Studium zum Mediator. Und das hätte er wunderbar einbringen können in der Steuerberatung. Beispielsweise bei Nachfolgeregelungen in Betrieben mit zerstrittenen Erben. «Mit meinem Werkzeugkasten konnten wir friedliche Lösungen finden. Das war für mich ein Glücksgefühl, wie ich es vorher nicht erfahren hatte.»

Sein Bekehrungserlebnis hatte Stephan Schonhardt, als er am TV die Beerdigung von Papst Johannes Paul mitverfolgte. 35 Jahre alt war er damals. «Da sprach mich Gott an. Ich war extrem aufgewühlt und wusste, dass ich mich mit der Kirche befassen und mich darum kümmern musste.» Er engagierte sich aktiv im Kirchenleben und im liturgischen Dienst, besuchte die Messen, studierte Literatur. Etwa drei Jahre später entschloss er sich nach einem Schnupperseminar zum Eintritt in ein Priesterseminar.

Langfristige Strategien als Weg zum Erfolg

«Ich bin mit Begeisterung diesen Weg gegangen», erzählt Stephan Schonhardt. Das Zölibat hätte ihm keine Mühe gemacht, er sei von dessen Richtigkeit überzeugt. Zudem sei er damals auch nicht in einer Beziehung gewesen. «Viel schwieriger war der Ausstieg aus dem Beruf. Ich hatte eine Firma mit einem Partner.» Dieser sei über die Auflösung natürlich alles andere als begeistert gewesen. Über Stationen im deutschen Freiburg und Seuzach bei Wiesendangen kam er schliesslich nach Hergiswil. «Sie warben mich ab», schmunzelt Schonhardt. Was aber angesichts der wunderschönen Zentralschweiz auch nicht so schwer gewesen sei. Er habe sich immer eine Stelle inmitten von See und Bergen gewünscht.

Pfarrer Stephan Schonhardt vor der Hergiswiler Pfarrkirche. Bild: Philipp Unterschütz (Hergiswil, 9. September 2020)

Bis heute spielt seine berufliche Herkunft eine wichtige Rolle. Der Hergiswiler Kirchenrat staunte, als er von seinem neuen Pfarrer Grafiken mit langfristigen Strategien vorgelegt bekam, wie man sie sonst eher in einer Bank erwarten würde. «Das ist halt so bei einem, der aus der Wirtschaft kommt», lacht Stephan Schonhardt. «Es gibt sehr wohl Parallelen zur Wirtschaft, eine gute Leistung ist zum Erfolg auch im Kirchendienst nötig.» In der theologischen Ausbildung würde leider sehr wenig strategisches Denken vermittelt, bedauert er.

«In Hergiswil freuen sich viele, dass die Gemeinde nach langer Zeit wieder einen Hirten hat.» Eine Kirchgemeinde brauche eine Bezugsperson, die immer vor Ort sei. In Hergiswil sind 3500 Katholiken registriert. Viele davon wohlhabende Leute, die aus verschiedenen Gründen nicht am Dorf- und Kirchenleben teilnehmen würden. Auch wegen der pfarrerlosen Zeit würden zwei Generationen nicht in die Kirche gehen. «Sie kommen aber wieder, vermehrt auch jüngere Leute», freut sich Stephan Schonhardt.

Neue Elemente in den traditionellen Ritus einbauen

Der Hergiswiler Priester will die neuen Wege weiter gehen, die er eingeschlagen hat. Mit seinen langfristigen Strategien will er dafür sorgen, dass Kinder über verschiedene Stufen die Kirche wiederentdecken. Erfolgreich gestartet sind beispielsweise die kindergerechten Abenteuerland-Gottesdienste mit Eucharistie, jeweils an Samstagabenden. Es wird getanzt, gesungen, die Kinder sitzen auf Kissen am Boden oder spielen mit Verkleidungen Szenen aus dem Evangelium. Dazu werden auch moderne Technik wie Beamer oder Licht- und Musikanlage eingesetzt. Die Kinder und Eltern seien begeistert, erzählt Stephan Schonhardt. «Kinder dürfen noch Kinder sein. Wir hatten zuletzt rund 100 Gäste in der Kirche, davon sicher 40 Kinder. Hätten wir diesen Gottesdienst nicht eingeführt, käme keines dieser Kinder in die Kirche.» Nach der coronabedingten Pause geht es am 19. September wieder los.

Er überlege sich ständig, wie er die Menschen zu Jesus führen, welche neuen Elemente er in die Eucharistiefeier und den katholischen Ritus einbauen könne. «Es braucht Dinge, welche die Sinne ansprechen. Man muss den Mut haben, etwas zu machen, auch wenn man mal auf die Nase fällt – eben wie in der Wirtschaft», ist Stephan Schonhardt überzeugt. Neben Bild-, Ton- und Lichttechnik (Liedtexte sollen beispielsweise ab Projektionen mitgesungen werden, statt aus den alten Gesangsbüchern) gehören dazu für ihn auch Elemente wie Dialogpredigten, die Interaktion mit den Besuchern, aufbauende Musik, Hoffnungskurse und Anbetungsgottesdienste. «Aber alles zur richtigen Zeit. Es ist eine Balance, die Zeit braucht.» An traditionellen Hochfesten wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten nimmt Stephan Schonhardt umgekehrt und fast logischerweise auch wieder Weihrauch zu Hilfe.

Darum geht es bei den Whisky-Exerzitien

Einen ganz neuen Weg, um dem Glauben (wieder) näher zu kommen, bieten am 25. September im Kirchenzentrum Hergiswil die Whisky-Exerzitien. Exerzitien sind geistliche Übungen, die jenseits des Alltags zu einer intensiven Besinnung und Begegnung mit Gott führen sollen. Die Idee zu den Whisky-Exerzitien, die es insbesondere im bayrischen Raum schon lange gibt, kam Stephan Schonhardt, als er in dieser Zeitung einen Bericht über den Whisky-Experten und Produzenten Dolf Stockhausen las, der in Hergiswil lebt. Nach einem Treffen erklärte sich dieser spontan bereit, mitzumachen.

Kirche und Alkohol seien überhaupt keine Gegensätze, betont Stephan Schonhardt. «Wie Lebenswasser ist der Wein für den Menschen, wenn er ihn mässig trinkt», heisst es beispielsweise in der Bibel. «Alkoholische Getränke hat Gott durchaus zur Freude des Menschen geschaffen», erklärt der Hergiswiler Pfarrer. «Aber sicherlich wird ein gläubiger Christ, der seine Sache ernst nimmt, sich nicht betrinken!» Eine Verkostung betrifft immer nur geringe Mengen eines Getränks oder einer Speise und ist «ein Erlebnis sowie eine Herausforderung für die Sinne». Und so soll es auch bei den Exerzitien mit dem Glauben sein, erklärt Stephan Schonhardt. «Erst einmal vorsichtig riechen, dann schmecken, sich in Kleingruppen austauschen und im besten Fall (wieder) auf den Geschmack kommen.»

Zum fünfstündigen Anlass gehören neben den Exerzitien mit Vermittlung des Grundwissens über den christlichen Glauben in Präsentationen oder Kleingruppengesprächen und Interaktionen drei Whisky-Verkostungen und auch ein gemeinsames Abendessen. Das Ziel des Abends sei, dass Menschen sich im Kontext des christlichen Glaubens auf eine neue Art und Weise begegnen könnten und sie Lust bekämen, im Anschluss noch mehr über den Glauben zu erfahren. «Das Wichtigste ist für mich, dass die Besucher in der Begegnung mit Jesus Christus, in den Minuten, die sie ihm schenken, von ihm angerührt werden», sagt Stephan Schonhardt.

Hinweis: Whisky-Exerzitien im Kirchenzentrum Hergiswil: Freitag, 25. September, 18 bis 23 Uhr. Kosten 30 Franken, inkl. Abendessen und Getränke. Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen oder Anmeldung per E-Mail an schonhardt@kirche-hergiswil.ch oder Telefon 041 632 42 25.