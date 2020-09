Reportage Dieser Obwaldner Lehrling verpasst den Pferden Schuhe Erik Scheurer aus Engelberg ist im dritten Lehrjahr als Hufschmied und hat an den Swiss Skills teilgenommen. Es war nicht das erste Mal, dass er sich mit anderen gemessen hat. Florian Pfister 23.09.2020, 05.00 Uhr

Es ist noch dunkel, als Erik Scheurer zusammen mit seinem Team die Hufeisen vorbereitet. Gleich werden die Pferde Golek und Gorom beschlagen. Sie erhalten Hufeisen, damit ihre Füsse vor starkem Abrieb geschützt werden. Zunächst schneidet das Team die Hufsohle aus und glättet sie, damit sie flach ist.

Erik Scheurer bereitet die Hufeisen vor. Unter anderem schlägt er Stifte in das Eisen. Sie sorgen dafür, dass die Pferde später auf glattem Boden nicht so leicht rutschen. Lehrlingsmeister und Hofbesitzer Fredi Hess erhitzt derweil die «Pferdeschuhe». Er formt sie mit dem Hammer. Laurin Bärtschi hält den Pferdefuss bereit, damit Fredi Hess das Hufeisen anschweissen kann.

Erik Scheurer aus Engelberg macht eine Lehre als Hufschmied auf der «To Be Ranch» in Langnau bei Reiden im Kanton Luzern. Er startete im August das dritte von vier Lehrjahren. In diesem Monat durfte er sein Können an den Swiss Skills unter Beweis stellen. Er trat an den Berufsmeisterschaften gegen 15 andere Teilnehmer an und wurde 14. Der 17-Jährige ist nicht zufrieden, wie er abgeschnitten hat. «Es war nicht mein Tag», sagt er dazu. «Doch durch solche Wettkämpfe kann ich mich weiter verbessern. Es ist auch eine Vorbereitung für die LAP, die unter ähnlichen Bedingungen stattfinden wird.»

Erik Scheurer nahm als jüngster Teilnehmer in Barcelona teil

Es war nicht sein erster Wettbewerb solcher Art. Die «To Be Ranch» trägt jährlich kleine Wettstreite aus, an dem sich Hufschmiede aus dem In- und Ausland messen. Im vergangenen Dezember durfte Erik Scheurer in Barcelona an Berufsmeisterschaften mit knapp hundert anderen Teilnehmern antreten. «Ich wurde zwar Letzter, war aber mit Abstand der Jüngste. Es war eine tolle Erfahrung.»

Am heutigen Tag misst er sich mit keinem, er geht seinem Berufsalltag nach. Dieser beginnt für den Hufschmied aus Engelberg um sieben Uhr morgens. Das Team der «To Be Ranch» in Langnau bei Reiden macht sich nach dem Beschlagen der eigenen Pferde bereit, um mit dem Auto Hof um Hof zu besuchen. Im Fahrzeug ist alles Nötige bereits verbaut: Ein Schmelzofen, Ambosse, Bohrer und nicht zuletzt die vielen Hufeisen gehören zur Ausrüstung der Hufschmiede.

Durch die Engelberger Freilichtspiele zur Lehrstelle gekommen

Seine Liebe zu Pferden hat Erik Scheurer in Ungarn entdeckt. In den Ferien hatte er bei einer Ranch erstmals mit Pferden zu tun. Das führte dazu, dass er an den Winnetou-Freilichtspielen in Engelberg auf die Pferde aufgepasst hatte. Da hat er Fredi Hess kennen gelernt, seinen heutigen Lehrmeister und Besitzer der «To Be Ranch».

Durch diesen Kontakt kam er zu seiner Lehrstelle. «Wenn man explizit nach einer Lehrstelle als Hufschmied sucht, ist es schwieriger, eine zu finden», so der Engelberger. «Es gibt nicht allzu viele Betriebe, die eine solche Lehre anbieten.» Die Berufsschule besucht er in Olten. Das ist der einzige Ort in der Deutschschweiz, an dem Hufschmiede ausgebildet werden.

Das nächste Ziel ist der Sieg

Der Obwaldner liebt die Natur und den Umgang mit Tieren. Er schmiedet auch sehr gerne – und hat für sich den idealen Beruf gefunden. Er ist davon überzeugt, dass es Hufschmiede auch in Zukunft braucht, selbst wenn Hufeisen heutzutage maschinell hergestellt werden können. «Jedes Pferd hat andere Hufe. Daher müssen wir die Hufeisen genau anpassen», erklärt Erik Scheurer. «Jedes Pferd muss alle acht Wochen neu beschlagen werden. Uns geht die Arbeit also nicht aus.» Er selbst hat kein eigenes Pferd. Er reitet nicht so gerne. «Ich bin lieber unter Pferden, um ihnen die Hufeisen anzubringen», sagt er schmunzelnd.

Am Ende seines letzten Lehrjahres finden voraussichtlich die nächsten Swiss Skills statt. Dann will Erik Scheurer wieder teilnehmen. Bis dahin will er noch weiter nach Perfektion in seiner Arbeit streben. Er sagt selbstbewusst: «Das Ziel ist es, zu gewinnen.»