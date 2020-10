Interview Dieses Jahr gibt es keine Älplerchilbenen in Nidwalden: Absage ist «ein kultureller Schaden» Im ganzen Kanton Nidwalden findet dieses Jahr keine einzige Älplerchilbi statt. Was bedeutet das für die Älpler – und für ihre Finanzen? Christian Hug 05.10.2020, 05.00 Uhr

Die Buochser Älpler waren Anfang September die letzten, die ihre Älplerchilbi abgesagt haben. Somit findet dieses Jahr in Nidwalden keine einzige Älplerchilbi statt. Was bedeutet das für die Älpler? Wie gross ist der kulturelle Schaden? Und wie hoch die finanziellen Einbussen? Die Schreiber der Älperbruderschaft Stans und der Älpler Buochs, Peter Amstutz und Sepp Barmettler, äussern sich zu den Folgen der ausbleibenden Anlässe.

Sämtliche Älplerchilbenen sind abgesagt. Gab es keine andere Lösung?

Sepp Barmettler: Doch, aber nur unter strengster Einhaltung der Schutzmassnahmen. Das hätte aber niemals funktioniert. Wir hätten die rund 1500 Gäste, die jeweils nach Buochs kommen, in Sektoren zu 300 Leuten unterteilen müssen, und die Sektoren hätten sich keinesfalls durchmischen dürfen. Aber erklären Sie das jemanden, der in einem anderen Sektor Freunde oder Verwandte entdeckt.

Peter Amstutz: Oder es würde eine allgemeine Maskentragpflicht gelten, alle Besucher müssten sitzen, und wir müssten von allen die Telefonnummer und die Adresse erfassen. Das ist beim Stanser Umzug mit den jeweils 6000 bis 7000 Besuchern schlicht nicht möglich.

Hat jede Gemeinschaft für sich selber entschieden?

Amstutz: Am Ende natürlich schon. Aber die Älpler pflegen sowieso einen guten Kontakt untereinander, deshalb haben wir auch über diese Frage gemeinsam debattiert. Die Hergiswiler haben bereits Mitte Juni abgesagt. Die anderen haben sich bis zu einem gewissen Grad am Entscheid der Stanser orientiert, weil wir mit Abstand die grösste Gemeinschaft sind.

Barmettler: Dabei gab es immer wieder auch Gespräche mit der Gesundheitsdirektion.

Peter Amstutz (links) und Sepp Barmettler. Bild: Christian Hug (Stans, 29. September 2020)

Wie lief der Prozess der Entscheidfindung ab?

Amstutz: Wir Stanser trafen uns im Juli zur Sitzung mit dem letztjährigen Organisationskomitee. Die Frage war, ob die noch nicht gewählten neuen Älper bereit wären, mit dem Organisieren anzufangen, auch auf die Gefahr hin, dass die Älplerchilbi dann kurzfristig doch abgesagt wird und das Komitee mit seiner Arbeit einfach nächstes Jahr weitermachen würde. Das hätte aber zu einigen personellen Problemen geführt, weshalb wir uns entschlossen haben, dieses Jahr gar nicht erst mit dem Organisieren anzufangen. Wir haben im August keine Älpergemeinde durchgeführt und auch keine Älper gewählt.

Barmettler: Der entscheidende Punkt war: Der Beschluss zur Absage musste fallen, bevor den Organisatoren die ersten Kosten entstehen. Wir Buochser haben die Älplergemeinde durchgeführt und die Älpler gewählt. Und weil wir die Chilbi trotzdem abgesagt haben, kommen die Älpler halt erst nächstes Jahr zum Einsatz.

Immerhin findet in Buochs ein Gottesdienst statt.

Barmettler: Was aber nichts mit der Absage der Chilbi zu tun hat. Das Schweizer Fernsehen hat uns bereits vor drei Jahren angefragt, ob sie unseren Älplergottesdienst live übertragen dürfen. Damals haben wir zugesagt, und diese Zusage halten wir ein – bei Anwendung der nötigen Sicherheitsmassnahmen.

Fiel Ihnen der Entscheid zur Absage schwer?

Barmettler: Ja, sicher – sehr sogar! Die Chilbi ist ein kultureller Anlass, der viele Leute miteinander verbindet. Wahrscheinlich sogar derjenige Anlass, der alle Generationen am stärksten zusammenbringt.

Wird der kulturelle Schaden gross sein?

Amstutz: Mittlerweile ist jeder Anlass, der nicht stattfindet, ein kultureller Schaden. Aber wenn nächstes Jahr die Chilbenen wieder durchgeführt werden können, werden sicher wieder so viele Leute kommen wie zuvor.

Nun haben die Gesellschaften zwar keine Ausgaben, aber Einnahmen gibt es dieses Jahr auch keine. Ist der finanzielle Schaden gross?

Barmettler: Der grösste Teil der Arbeit, die unsere Leute leisten, ist sowieso Fronarbeit.

Amstutz: Die Kosten für Bewilligungen, Umzug, Entschädigungen, Einrichtungen und so weiter belaufen sich auf mehrere zehntausend Franken. Ziemlich genau so viel nehmen wir dann jeweils wieder ein. Das Geld, das von sämtlichen Anlässen unserer Älperchilbi übrig bleibt, geht an die Gesellschaft des jeweiligen Jahrgangs. Das sind rund 100 Frauen und Männer. Das reicht vielleicht für ein schönes Nachtessen oder einen kleinen Ausflug.

Barmettler: Das ist bei uns genauso, einfach für halb so viele Leute wie in Stans. Der Reingewinn der Älplertanz-Festwirtschaft geht an den Buochser Bauern­verein, weil dessen Mitglieder den Service übernehmen.

Dann können die Älplergesellschaften die wenigen Mindereinnahmen problemlos abfedern.

Amstutz: Ja, das kann man so sagen. Was mir aber wirklich Sorgen macht, sind all die angegliederten Vereine und Gewerbebetriebe, denen jetzt Einnahmen entgehen.

Welche sind das?

Amstutz: Nehmen wir den Umzug: Der BSV Stans, der Turnverein Ennetmoos und der Frisbeeverein Crazy Dogs übernehmen jeweils den Festbetrieb und werden dafür von uns entschädigt. Dieses Geld kommt jetzt nicht in die Vereinskassen. Den Firmen, welche die Beschallung, die Elektrizität und vieles andere installieren, werden diese Einkünfte ernsthaft fehlen. Auch Getränkelieferanten, Metzger und Bäcker werden dieses Jahr nichts am Umzug verdienen. Für die Gewerbler ist das hart.

Das Oktoberfest in München bezifferte seinen Gesamtwert für die Wirtschaft auf über zwei Milliarden Franken. Wagen Sie eine Schätzung, wie viel der Nidwaldner Wirtschaft wegen der abgesagten Älplerchilbenen entgeht?

Amstutz: Oh, nein, da müsste man eine richtige Studie machen.

Am Ende bleibt es wohl ein schwacher Trost, dass es dieses Jahr nicht die erste Absage in der Geschichte der Älplerchilbi ist.

Amstutz: Ja, das ist ein schwacher Trost. Historisch gesehen gab es Absagen während der Kriegsjahre, wegen der Spanischen Grippe und in der Zeit der Maul- und Klauenseuche in den 1950er-Jahren.

Das Trostpflaster für Fans der Älplerchilbi wird der Gottesdienst in Buochs sein.

Barmettler: Ja, wir Älpler versammeln uns dann wie immer in der «Krone» zu Kaffee und Gipfeli und ziehen dann mit der Musik zur Kirche hoch zur Erntedank-Jodlermesse. Nach dem Gottesdienst folgt die Totenehrung vor der Kirche, bevor wir zum Mittagessen wieder in die «Krone» gehen. Die Vereine, die mitmachen, wie die Jodler oder der Musikverein, essen in anderen Restaurants zu Mittag. Die sieben Restaurants bieten zu einem Einheitspreis ein Menü an, am Nachmittag dann «Kafi und Muisig» – auch hier unter strengster Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln. Wer hier gerne essen möchte, muss sich vorher dafür anmelden.

Amstutz: Auch die Stanser Älper gehen zum Gottesdienst in die Kirche. Danach gibt’s Mittagessen im Restaurant Engel, und das war’s dann auch schon.

So sah die Älplerchilbi in Buochs vor zwei Jahren aus:

Hinweis: Der Älplergottesdienst in Buochs findet am 25. Oktober statt. Das Schweizer Fernsehen überträgt den Anlass ab 10 Uhr auf SRF 1. Weitere Infos sind auf der Pfarrei-Website pfarreibuochs.ch erhältlich oder beim Pfarreisekretariat (041 620 11 67).