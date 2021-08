Vereinsbeitrag Drehscheibe der Pro Sectute Nidwalden läuft 13.08.2021, 18.44 Uhr

Ab dem 20. August läuft die Drehscheibe wieder mit den Bürozeiten am Freitag von 9 bis 11 Uhr am St.Klara-Rain 1 in Stans. Für die Drehscheibe zu arbeiten, ist ein abwechslungsreiche, spannende und befriedigende soziale Aufgabe. Schätzen Sie zwischenmenschliche Kontakte, haben Sie Freude am Organisieren? Lernen Sie die Drehscheibe kennen, mit einem Besuch beim wöchentlichen Bürodienst. Oder schnuppern Sie einmal unverbindlich an einer Teamsitzung. Sie werden staunen, wie vielseitig und wie bereichernd das Mitwirken bei der Drehscheibe ist.