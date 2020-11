Drei Nidwaldner Künstler engagieren sich für Projekte in West-Afrika Andreas Keller, Cécile Donzé und Irmgard Scheuber stellen ihre Werke gemeinsam aus und spenden einen guten Teil ihres Erlöses. Marion Wannemacher 15.11.2020, 15.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Eigentlich habe ich die Idee mit der Ausstellung schon lange mit mir herumgetragen», erklärt Andreas Keller. Seit 20 Jahren malt er, seine Bilder gezeigt hat er erst ein einziges Mal. Eine Benefiz-Ausstellung zugunsten des Hilfswerks Hison mit Bildern der Künstlerin Carmen Annen-Bonati im vergangenen Jahr begeisterte ihn derart, dass er die Initiative für eine weitere Ausstellung ergriff. Doris Schnyder, die Präsidentin von Hison, fragte danach Cécile Donzé an, die ein Keramik-Atelier in Beckenried betreibt sowie Irmgard Scheuber, Textilgestalterin aus Stansstad. 40 Prozent ihres Erlöses aus der Ausstellung ist für die Arbeit von Hison zugunsten der Schulbildung verschiedener Projekte in Togo und Burkina Faso bestimmt.



Benefiz-Ausstellung für Hison (von links): Irmgard Scheuber, Cécile Donzé, Doris Schnyder, Andreas Keller. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 11. November 2020)

Gemeinsam zeigen die drei Künstler nun ab diesem Wochenende im Schnyderpark in Stans ihre Werke. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Cécile Donzé zeigt über 50 Objekte und Wandbilder. Darunter sind gleich im Foyer edel wirkende Vasen verschiedener Formen und Grössen mit einer speziellen Glasur, die wie Metall anmuten, im Erdgeschoss Serien von Keramiken in Schwarz und Weiss wie jene vier Unikate mit einem zebra-ähnlichen Muster oder die beiden weissen Möwen im Flug auf schwarzem Hintergrund.

Cécile Donzé, Keramik-Künstlerin aus Beckenried. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 11. November 2020)

Passend zum Thema Afrika findet sich im ersten Stock zwei Bilder, die jeweils eine Hälfte eines Affenbrotbaums darstellen. Zweimal in ihrem Leben sei sie in Afrika gewesen, berichtet Cécile Donzé. «Das hat mich sehr berührt.» Auf die Frage nach ihrer Motivation für das Hilfswerk sagt sie: «Afrika ist ausgebeutet worden. Auf diesem Weg kann man etwas zurück geben.»

Ein Bauernhof samt allen Tieren aus Flies und Flockenwolle

Vor allem, dass Spenden direkt den Projekten zugute kommen, überzeugt Irmgard Scheuber. Fast die Hälfte ihres Lebens befasst sich die 58-Jährige mit Wolle. Sie stellt Kunsthandwerkliches aus wie den Bauernhof, ein komplett aus Flies und Flockenwolle gefertigtes Riegelhaus mit dem dazu gehörigen Vieh. Vom Appenzeller Hündchen über den Hühnerhof, bis zu Schafen, Geissen, Kuh und Ponys und sogar ein Alpaka sind diese alle aus Wolle.

Irmgard Scheuber gestaltet Bilder und Objekte mit Wolle. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 11. November 2020)

Aber auch Landschafts- und Tierbilder nadelt die gelernte Innendekorationsnäherin in einer speziellen Technik aus Wolle. Geradezu lebendig wirkt der Fuchs im Sprung, den Irmgard Scheuber geschaffen hat. «Dazu braucht es nur ganz wenig Wollflies, dieses wird nicht fixiert, man legt es hin und sollte dabei nicht blasen», erklärt sie schmunzelnd. «Erst das Glas im Rahmen hält es fest.» Durch das Aufbringen sehr feiner Schichten gelingt es ihr, Tiefe in das Bild zu bringen.



Andreas Keller zeigt rund 40 Bilder. Er arbeitet mit Strukturen, als Werkzeug dienen ihm Spachtel. Konzentrische Kreise in unendlich vielen Farben wiederholen sich in vielen seiner Bilder. Ein geistlicher Roman löste in ihm einen Prozess aus und inspirierte ihn, sich tiefer mit einem biblischen Motiv auseinanderzusetzen. «Die Symbolik der Kreise stehen bei mir für Gott, Jesus und den Heiligen Geist, für die Dreieinigkeit», erklärt er.

Auf die Ausstellung freuen sich alle Beteiligten. «Seit zwei Monaten sind wir am Planen. Gerade in dieser Zeit ist eine solche Ausstellung ein Lichtblick, etwas fürs Gemüt, das die Menschen auf andere Gedanken bringt», findet Keller.



Maler Andreas Keller, mit einem seiner Werke. Bild Marion Wannemacher (Stans, 11. November 2020) Bild: Marion Wannemacher (Stans, 11. November 2020)

Das Hilfswerk Hison kann den Anteil aus dem Erlös der Ausstellung unterdessen gut brauchen. «Im vergangenen Jahr sind wir nach einem Aufenthalt von einem Lehrer in Togo um Unterstützung angefragt worden.» Bereits hat Hison dort 5 neue Schulzimmer realisieren können. Die Absage aller Weihnachtsmärkte wegen Corona macht aber der gemeinnützigen Organisation zu schaffen. «Wenn man auf den Märkten nicht mehr präsent ist, gerät man in den Hintergrund.», sagt Präsidentin Schnyder. Sie und ihr Team freuten sich über die unerwartete Anfrage von Andreas Keller. «Wir erleben, wie Gott uns versorgt», sagt sie.



Ausstellung in Stans, Schnyder-Park, Riedenmatt 4, bis 5. Dezember 2020, Montag bis Freitag 9 bis 11.30 Uhr, 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr.