E-Government Obwaldner Grundbuch ist weiter digitalisiert Ab dem 1. April können Berechtigte Grundbuchauszüge jederzeit elektronisch beziehen. 28.03.2022, 16.21 Uhr

Nachdem am 1. Januar die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen in Kraft gesetzt wurden, geschah nun die technische Umsetzung. Somit kann das Auskunftsportal Terravis ab 1. April in Betrieb genommen werden, wie das Obwaldner Volkswirtschaftsdepartement mitteilt. Über das Portal können Grundbuchauszüge jederzeit bezogen werden. Bislang konnte diese nur telefonisch oder schriftlich beim Grundbuchamt bestellt werden, die Zustellung erfolgte per Post oder verschlüsseltem E-Mail.