Baugesuch liegt auf: So könnte die neue Stanser Handball-Halle aussehen Ein Herzenswunsch für den BSV Stans scheint bald in Erfüllung zu gehen. Im Idealfall haben die Handballer schon in der nächsten Saison ihre eigene Trainings- und Ausbildungshalle im Eichli. Matthias Piazza 18.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte die neue Stanser Trainings- und Ausbildungshalle aussehen. Visualisierung: PD

Ein jahrzehntelanger Wunsch nimmt nun sichtbare Formen an. Auf der Wiese neben der bestehenden Eichli-Turnhalle stehen jetzt Profilstangen. Sie deuten an, was auf der Parzelle der Genossenkorporation Stans, die momentan landwirtschaftlich genutzt wird, geplant ist: eine eigene Trainings- und Ausbildungshalle für den BSV Stans mit einem Spielfeld samt Garderoben, Besprechungsräumen, WC-Anlagen sowie einem Geräte-, Kraft- und Therapieraum. Das Baugesuch für die 55 Meter lange und 28 Meter breite Holzkonstruktion liegt seit Mittwoch auf.

BSV-Präsident Philipp Bühlmann (links) und Projektleiter Paul Niederberger auf der Parzelle, wo die Trainings- und Ausbildungshalle geplant ist. Bild: Matthias Piazza (Stans, 16. September 2020)

Für Philipp Bühlmann, Präsident des Nidwaldner Handballklubs, ist die Eingabe des Baugesuchs mehr als nur ein verwaltungstechnischer Akt. «Das Baugesuch ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer eigenen Halle, den wir nur dank eines riesigen Kraftaktes über viele Jahre erreichten.»

Als fünftgrösster Schweizer Handballklub mit 260 Spielerinnen und Spieler sei die jetzige Situation unhaltbar. «Wir haben kein eigenes Klubhaus, keine eigene Halle. Die Eichlihalle dürfen wir mit anderen Vereinen für Trainings teilen. Kein einziges Trainingsspiel in der Vorbereitung konnten wir in Stans abhalten.» Mit Bussen müssen die Spieler nach Luzern, Kriens und Emmen transportiert werden. «Das kostet Zeit und Geld. So sind die Kinder und Jugendlichen erst spät am Abend wieder zu Hause», gibt Philipp Bühlmann zu bedenken. Auch sei die Verfügbarkeit fremder Hallen nicht garantiert. So könne es vorkommen, dass beispielsweise die Turnhalle beim Waffenplatz Wil in Oberdorf kurzfristig nicht mehr zur Verfügung stehe. Schwierig werde es auch im Winter, wenn andere Sportvereine die Eichlihalle für ihre Wintertrainings benutzen.

Immer mehr Schwierigkeiten, Trainer zu finden

«Wie auch die Schützen, die Tennisspieler und die Seilzieher brauchen wir Handballer eine eigene Infrastruktur mit Klubhaus und Räumen, in denen Trainer sich Zeit für Besprechungen nehmen können.» Ohne eigene Halle müsse man in Zukunft Abstriche in Kauf nehmen. «Wir haben je länger, je mehr Schwierigkeiten, unter diesen Bedingungen neue Trainer zu finden.»

Auf die 20-tägige Auflagefrist schauen Philipp Bühlmann und Projektleiter Paul Niederberger zuversichtlich. «An den beiden Informationsveranstaltungen mit Anwohnern und Vereinen, die ebenfalls im Echli trainieren, spürten wir keine Opposition», sagt alt Ständerat Paul Niederberger. «Mit Einwendungen rechnen wir darum nicht.» Einige Anwohner hätten Mehrverkehr befürchtet. «Der Mehrverkehr wird sich aber sehr im Rahmen halten, da die meisten Handballer mit dem Velo oder Töffli kommen.»

Gemeinde soll sich mit einer halben Million beteiligen

Dankbar zeigen sich die beiden, dass die Genossenkorporation das Landstück im Baurecht an die Gemeinde abtreten wird. Diese wird wiederum dem BSV Stans ein Unterbaurecht geben. Zwischen 2,7 und 2,9 Millionen Franken kostet die Halle. 800'000 Franken sind bereits gesichert. Eine halbe Million Franken soll die Gemeinde Stans als A-fonds-perdu-Beitrag leisten, also schenken. Darüber stimmen die Stanser voraussichtlich an der Frühlingsgemeindeversammlung 2021 ab. Der Rest soll über weitere Sponsorings und über Fremdfinanzierung gesichert werden.

Voraussichtlich wird der BSV Stans eine Aktiengesellschaft gründen, welche die Trägerschaft übernimmt. Hauptmieter wird der BSV Stans selber, finanziert werden soll der Betrieb der Halle unter anderem mit der Hallenvermietung an Firmen, Militär oder an Vereine, denn bis die ersten Handballer um 17 Uhr eintreffen, steht sie frei. Philipp Bühlmann ist überzeugt, dass die Rechnung für den Verein mit einem jährlichen Budget von rund 600'000 Franken aufgeht. «Künftig sparen wir die Kosten für die Trainings ausserhalb von Stans.»

Sollte alles rund laufen, sollte die neue Trainings- und Ausbildungshalle in der Saison 2021/2022 bereit sein.