SVP fürchtet Mehrverkehr wegen Eichli Park

Eichli-Park SVP fürchtet Mehrverkehr durch Auswärtige in Stans Trotzdem empfiehlt die Partei an der Gemeindeversammlung das Projekt Eichli-Park und alle anderen Traktanden zur Annahme. 28.05.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Eichli-Areal will der Gemeinderat den Eichli-Park errichten mit einem Sport-, Bewegungs- und Spielplatzangebot. Visualisierung: PD

Die SVP Stans sei erfreut über den positiven Jahresabschluss 2021. Die Partei fordert in einer Medienmitteilung, auch in Zukunft mit den finanziellen Ressourcen sorgfältig umzugehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei von 895 auf 1186 Franken gestiegen. Die Partei ist der Meinung, dass die Nettoschuld je Einwohner nicht über 1000 Franken sein sollte, und wird sich in den nächsten Jahren einsetzen, diese wieder zu senken.