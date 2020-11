«Geyger Chlais» lässt den Drei-Königs-Kalender aus den 1960er-Jahren neu aufleben Der Weihnachtskalender mit Geschichten zum Christkind und den Heiligen Drei Königen faszinierte den Dallenwiler Klaus Odermatt seit seiner Kindheit. Sechzig Jahre später hat er sich dazu entschlossen, den Kalender neu herauszugeben. Franz Niederberger 02.11.2020, 12.04 Uhr

Das Original des Drei-Königs-Kalenders von 1961 hat Klaus Odermatt («Geyger Chlais») in den vergangenen Jahren immer wieder betrachtet. Nun hat er sich von der Geschichte der heiligen drei Könige aus dem Morgenland regelrecht in den Bann ziehen lassen. Er fasste den Entschluss, diesen Kalender neu aufzulegen. «Die heutige Zeit ist voll auf Handy und Hightech getrimmt, die Digitalisierung und all die bekannten Medien sind nicht mehr wegzudenken», sagt der 60-jährige Dachdecker und Theaterregisseur. «So ein Kalender ist in der Wohnung aber immer sichtbar und muss nicht jeden Tag ‹herunter geladen› werden.»